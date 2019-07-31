İhracat rakamları açıklandı

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan haziran ayına ve ocak-haziran dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 düşüşle 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 42,5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın haziran ayında yüzde 70,1 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 77,7'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,5, ithalat da yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,1, ithalat ise yüzde 14,8 azalış kaydetti.

Ocak-haziran dönemi

Türkiye'nin ihracatı, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarak 83 milyar 716 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 19,8 düşüşle 98 milyar 566 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 63,6 azalışla 14 milyar 849 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,9 olarak hesaplandı.

Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 azalarak 11 milyar 594 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde yüzde 22,9 düşüşle 15 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 41,3 gerileyerek 3 milyar 477 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,9 olarak belirlendi.

AB'ye yapılan ihracat azaldı

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın haziran ayında yüzde 51,2 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,4 oldu.

AB'nin ihracatta geçen yılın ocak-haziran döneminde yüzde 51,4 düzeyinde bulunan payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 49,4 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalarak 5 milyar 693 milyon 285 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya, 1 milyar 74 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 685 milyon dolarla Birleşik Krallık, 640 milyon dolarla Fransa, 613 milyon dolarla İtalya izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 537 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 276 milyon dolarla Çin, 1 milyar 192 milyon dolarla Almanya ve 919 milyon dolarla ABD takip etti.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 1 milyar 925 milyon 83 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 40 milyon 286 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.



Haziranda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 871 milyon 828 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler, mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 587 milyon 162 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.



Ocak-haziran döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 12 milyar 997 milyon 826 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 8 milyar 40 milyon 25 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.



Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 20 milyar 982 milyon 990 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 10 milyar 344 milyon 20 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.



Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu. İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,9 olarak hesaplandı.

Muhabir: Cüneyt Kemal Özkök,Ayşenur Sağlam,Sefa Şengül