İhracat rakamları açıklandı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolara, ithalatı yüzde 15,6 artışla 20 milyar 554 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artışla 13 milyar 869 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 15,6 yükselerek 20 milyar 554 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 35,6 artarak 6 milyar 685 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın nisan ayında yüzde 72,3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 67,5'e geriledi.

Ocak-nisan dönemi

Yılın dört ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 55 milyar 29 milyon dolara, ithalatı yüzde 20,8 artışla 82 milyar 446 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 56,2 artarak 27 milyar 416 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,7 oldu.

AB'nin ihracattaki payı

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın nisan ayında yüzde 44,8 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 50,7 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 7 milyar 28 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 366 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 852 milyon dolarla İngiltere, 784 milyon dolarla İtalya ve 690 milyon dolarla Fransa izledi.

İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 978 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı 1 milyar 891 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 779 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 85 milyon dolarla ABD takip etti.

Yüksek teknolojili ürünlerin payı

Teknoloji yoğunluğuna göre nisanda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 3,4 iken orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 38,4 olarak gerçekleşti.

Nisanda, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,2 olurken, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 12,2, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,6 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan dönemi

Yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 55 milyar 29 milyon dolara, ithalat da aynı dönemde yüzde 20,8 artışla 82 milyar 446 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 56,2 artış göstererek, 27 milyar 416 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,7 oldu.

Muhabir: Merve Özlem Çakır, Ayşenur Sağlam



