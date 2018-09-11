İhracat kredilerinin yarısı Eximbank'tan

İZMİR (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) açılan Türk Eximbank standında AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatçının en önemli destekçisi olan bankanın, geçen yıl ilk kez katıldığı İzmir Fuarı'nda yoğun ilgi gördüğünü, bu yıl da özellikle daha fazla KOBİ'ye ulaşma hedefi kapsamında fuarda yerlerini aldıklarını söyledi.

Fuara katılan yabancı firma temsilcilerine de alıcı kredileriyle programlarını tanıttıklarını kaydeden Yıldırım, Türk Eximbank'ın, 2018 yılında koyduğu hedefler doğrultusunda ülke ihracatına desteklerini devam ettirdiğini dile getirdi.

Bankanın en önemli hedeflerinden biri olan daha fazla ihracatçıya ulaşma konusunda hızla yol aldıklarını anlatan Yıldırım, geçen yıl 7 bin ihracatçıyla başlattıkları çalışmada ağustos ayı itibarıyla 10 bin ihracatçıya ulaştıklarını ifade etti.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada 10 bin ihracatçıya ulaşmak anlamlı ama daha önemlisi portföyümüz içinde yüzde 60'larda olan KOBİ'lerin payı bugün itibarıyla yüzde 70'e ulaştı. Yıl sonu itibarıyla bu oranı yüzde 74'e çıkaracağız. Hedeflere uygun şekilde devam ediyoruz. Ağustos sonu itibarıyla 27,3 milyar dolarlık desteği ihracata vermiş bulunuyoruz, yıl sonunda 46 milyar dolar olarak koyduğumuz hedefe ulaşacağız. Yıl sonunda Türkiye ihracatının yüzde 27’sini destekliyor hale geleceğiz. Son 4 ayımız biraz daha yüksek olur. Bu seyirle 46 milyar doları yakalamada bir zorluğumuz gözükmüyor. Sadece ihracat kredileri içindeki payımız yüzde 37 iken bugün geldiğimiz noktada yüzde 47’ye yükseldik. İhracat kredilerinin neredeyse yarısını Türk Eximbank verir hale geldi."

KOBİ'lere ulaşma hedefiyle şube sayısını 3'ten 12'ye çıkardıklarını, 14 noktada irtibat bürosu açtıklarını bildiren Yıldırım, halen ülkenin 26 noktasında bulunduklarını, bunu yıl sonuna kadar 4 irtibat bürosu daha açarak 30'a çıkaracaklarını dile getirdi.

"İlave programlar rahat ettirdi"

Kurdaki spekülatif hareketlilik sonrası KOBİ'lerin Eximbank ilgisinde artış olduğunu, Türk Eximbank olarak sundukları kredilerde 2017 ve 2018 yıllarında hiç faiz artışı yapmadıklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki tek finansal kuruluş olarak geçen yıl ağustos ayında faiz oranlarımızı indirdik. İhracatçılarımızı düşük maliyette faizlerle desteklemeyi sürdürüyoruz. Haziran ve temmuz aylarında orta ve uzun vadeli ilave programlar açtık. O programlar sayesinde belki de ihracatçılarımız bugünlerde biraz daha rahat ediyorlar. Normal desteklere ilave olarak açtığımız bu programlar, ihracatçılarımızın önümüzdeki birkaç yılı daha güvenli ve finansal açıdan daha rahat bir dönem olarak geçirmelerini sağlayacak. Türkiye'de düzenli ihracat yapan 15 bin firmanın üçte ikisini koruma altına aldık. Yine piyasa maliyetlerinin çok altında desteklerle bunu devam ettireceğiz. İhracatçımızın ihtiyacı olan yeni ürünleri de devreye almaya devam edeceğiz."

Teminat mektubu ekim ayında başlıyor

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, ihracatçı için ekim ayından itibaren teminat mektubu da vermeye başlayacaklarını, diğer bankalara göre daha düşük komisyon oranlarıyla sunacakları hizmetle teminat mektubu ihtiyacının önemli bölümünü banka olarak karşılamayı öngördüklerini aktardı.

Yıldırım, Türk Ekonomi Bankası ile başlattıkları işletme sermayesi garanti programını birkaç bankayla daha yaygınlaştıracaklarını, görüşmelerde son aşamaya geldiklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Tolga Albay