İhracat destek başvurularında e-imza dönemi

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığınca, ihracat destek başvuruları 1 Nisan'dan itibaren elektronik ortamda alınmaya başlanacak.

Bakanlığın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, ihracat desteklerine ilişkin mevzuatta yapılan son değişikliklerle, 1 Nisan'dan itibaren yapılacak destek müracaatları, firmaların kayıtlı elektronik posta adresleri aracılığıyla ve elektronik imzayla imzalanması kaydıyla elektronik ortamda alınmaya başlanacak.

Bu tarihten itibaren kağıt ortamında yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

E-imzaya geçişle başvuru süreçlerinin hızlanmasının ve bürokrasinin azaltılmasının hedeflendiği uygulamayla devlet desteklerinde hizmet kalitesi artacak, uygulamada etkinlik sağlanacak.

Söz konusu uygulamayla Türkiye'deki tüm firmalar aynı sürede evrakını Bakanlığa iletebilecek. Bu sayede, firmaların başvuru süresince karşılaştıkları kargo ve kağıt maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra harcanan zaman ve enerjiden de tasarruf edilecek.