İGA'dan İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki eylemlere ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçi temsilcileri ile bir araya gelecek.

İGA'dan yapılan açıklamada bu sabah erken saatlerde işçileri inşaat alanına götürmesi gereken servislerin, kötü hava koşulları nedeniyle gecikmesi sonucu çalışanların yağmur altında bekledikleri sırada mağdur oldukları ve bu durumu protesto ettikleri belirtildi.

Olayı yakından izleyen İGA yönetimi ve ilgili resmi makamların çalışanlarla diyalog halinde oldukları bildirilen açıklamada, "Saat 14.30 itibarıyla İstanbul Yeni Havalimanı işletmecisi İGA'nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçi temsilcileriyle bir araya gelecek ve gerekli çözüm yolları üzerine çalışılacaktır." ifadelerine yer verildi.



