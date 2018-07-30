İGA'dan 1,8 milyar liralık sermaye artırımı

İSTANBUL (AA) - İGA Havalimanları İşletmesi AŞ, sermayesini 1 milyar 790 milyon lira artırarak 6 milyar 240 milyon liraya yükseltti.

İGA'nın açıklamasına göre, gerçekleştirilen genel kurulda alınan kararla, şirketin 4 milyar 450 milyon TL olan mevcut sermayesi 1 milyar 790 milyon TL artarak 6 milyar 240 milyon liraya ulaştı.

Şirketi oluşturan konsorsiyumun üyeleri olan Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon Grubu şirketlerinin her biri sermaye artırımına 358 milyon liralık beş eşit payla katıldı. Bu artırımla İGA ortaklarının şirkete sağlamış olduğu sermaye katkısı 1 milyar 615 milyon avronun üzerine çıktı.





- "Aktif büyüklükte Türkiye'de dördüncü"





Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanı inşaatının yüzde 94'lük kısmının tamamlandığına dikkati çekerek, havalimanının ülke ekonomisine katma değer sunması için güçlü hedefleri bulunduğunu aktardı.

Ana hissedarlarının bu hedefler doğrultusunda önemli sorumluluk almaya devam ettiğini kaydeden Samsunlu, şu an İGA'nın sermayesinin Türkiye'nin en büyük şirketleriyle aynı seviyeye yükseldiğini bldirdi.

Samsunlu, bu kararın, hissedarlarının Türkiye ekonomisine olan güveninin bir kanıtı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İGA'nın havalimanı inşaatı ve işletmesi ile dünya standartlarının üzerine çıkardığının ve İstanbul'u dünyanın havacılık merkezi yapacağının bir kanıtıdır. İşletmeye açılmamız için 90 günden daha az bir zaman kaldı. Bu sermaye artırımı ile hem şirket mali yapımızın güçlendiğini hem de açılışa kadar devam eden yatırımların hızlıca tamamlanacağını söyleyebiliriz. 2016 yılında bağımsız bir kuruluşa yaptırdığımız ekonomik etki araştırmasına göre İstanbul Yeni Havalimanı doğrudan ve dolaylı olarak 2025 yılına kadar 225 bin kişiye istihdam sağlayabilecek. Yaratacağımız ilave hane halkı gelirinin yaklaşık 4,4 milyar dolara kadar çıkabileceği, Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin %4,9 seviyesine kadar çıkabileceği öngörülüyor. Buradan da anlaşıldığı üzere İstanbul Yeni Havalimanı yeni bir ekonomik cazibe merkezi olacak ve ülkemize çok önemli katkılar sağlayacaktır."

Samsunlu, bu sermaye artırımı ile aktif büyüklüğü ve öz kaynaklarına göre Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olduklarını kaydederek, Fortune 500 listesindeki şirketler arasında THY, Tüpraş ve Turkcell'den sonra aktif büyüklüğü en yüksek dördüncü şirket olabilecek bir büyüklüğe ulaştıklarının altını çizdi.

