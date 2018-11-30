İDO iç hat seferlerini sürdürecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ (İDO), daha önce 1 Aralık'ta durduracağını açıkladığı iç hat seferlerini yolcuların mağdur edilmemesi için sürdürme kararı aldı.

İDO yetkililerinden alınan bilgiye göre, şirket, 1 Aralık itibarıyla Sirkeci-Harem hattı hariç geçici olarak durduracağını açıkladığı iç hat seferlerine devam edecek.

Yetkililer, ilgili kişi ve kurumlarla görüşmelerin sürdüğü, bu süreçte yolcuların mağdur edilmemesi açısından seferlerin devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan İDO'nun bu kararı bu sabah yapılan seferlerde yolculara anonsla duyuruldu.

"Tedbirimizi aldık. Gerekli hazırlığı yaptık"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Süleymaniye Yenileme Projesi 1. Etap Başlama Töreni'nin ardından, İDO'nun daha önce 1 Aralık'ta durduracağını açıkladığı iç hat seferlerini sürdürme kararına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "İDO'nun belediyeyle çözüm süreci tamamlana kadar seferlerin devam edeceğine ilişkin açıklama yaptığı, bu çözüm sürecinin ne durumda olduğu"na ilişkin sorusu üzerine Uysal, çözüm süreci olarak ifade edilen olayın büyük bir problem olmadığını söyledi.

Mevlüt Uysal, belediyenin bir özelleştirme yaptığını ancak işin aynı zamanda vatandaşın taşınması, yolda bırakılmaması şeklinde bir kamu hizmeti olduğunu söyledi.

İDO şirket yetkililerinin iç hat seferlerinin durdurulacağı şeklindeki açıklamasının üzerine, kendilerinin de 'Vatandaşımızı mağdur etmeyiz." dediklerini anımsatan Uysal, şöyle devam etti:

"Tedbirimizi aldık. Gerekli hazırlığı yaptık. Feribotlarımızı iskelelerde hazır hale getirdik. Bu arada da şirketle görüşmeleri yaptık. Şirket yetkilileri de bir değerlendirme yaptılar ve dediler ki 'Biz bu kararımızdan geri dönüyoruz. Tekrar seferlerimiz devam edecek diyoruz.' dediler. Görüşmelerin bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Şirketin bir gerekçesi yakıt fiyatlarının çok yükselmesi. Yakıt fiyatlarındaki düşüş, dövizdeki düşüş, petrol fiyatlarındaki düşüş, bunların etkili olduğunu düşünüyorum.

Ben şirket yetkililerine teşekkür ediyorum. Ama ola ki benzer şey tekrar olsa büyükşehir belediyesi olarak bu kamu hizmetidir, vatandaşımızı yolda bırakmayız. Şirket o tür aksaklıklar ortaya çıkartırsa gereğini yaparız. Şu anda da hazır halde bekliyorduk ama şirketimizden dün itibarıyla açıklama geldi. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum, şirket yetkililerine teşekkür ediyorum."

4 yeni nesil feribotumuz hazır

Mevlüt Uysal, seferlerin devamının kalıcı olup olmadığına ilişkin soru üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kalıcı olarak kamu hizmetini devam ettireceklerini belirterek, "Şirket ne zamana kadar devam ederse eder, aksattığı anda devreye gireriz. Şirket eğer geçici bir süre bunu bu şekilde başlattıysa ne zaman tekrar fren yaptı, o zaman biz büyükşehir olarak devreye gireriz. Vatandaşımız hiç tedirgin olmasın hiç rahatsız olmasın biz gereğini yaparız." dedi.

İDO'nun önceki kararının ardından 4 yeni nesil feribotu iç hat seferleri için hazırladıklarını dile getiren Uysal, "Ulaşımla ilgili yeniden değerlendirmeler var. Bu çerçevede hem şirket yetkilileriyle görüşülecek hem de ulaşımla ilgili bizim çalışmalarımız başlayacak. Bunun sonucunda o feribotları kullanıp kullanamayacağımızı bilmiyoruz. Şu anda var olanlarda aksama olmayacak." diye konuştu.

Uysal, belediyenin ilerleyen zamanda İDO'ya bir alternatif olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de, "İnşallah buna ihtiyaç kalmaz. Ama şirket vatandaşlarımıza buna ihtiyaç hissettirirse biz devreye gireriz." ifadelerini kullandı.