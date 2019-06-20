İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'ne başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Kale Grubu'nun, 2016 tarihinde vefat eden kurucusu İbrahim Bodur'un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla dünyanın ilk ve en geniş̧ sosyal girişimcilik ağı Ashoka ortaklığında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü için başvuru süreci başladı.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin gelecek vadeden sosyal girişimcilerinin ödüllendirileceği programa başvurular, 29 Temmuz 2019'a kadar www.ibrahimbodurodulleri.com adresinden yapılabilecek.

Geçen yıl olduğu gibi İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nün üçüncü yılında da programa 3 kategoride başvurmak mümkün. Herhangi bir konu sınırlaması olmaksızın, "Erken" ve "İleri" aşamalarda tüm projeleri kapsamına alan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri, aynı zamanda "İş Birliği Ödülü" vererek alanında bir ilke imza atıyor.

Her birinin ödül miktarı 50 bin lira olan kategorilerin içeriği şöyle:

"Erken Aşama: Belirli bir bölgede pilot uygulaması bulunan ve yarattığı sosyal etkinin yaygınlaşma potansiyeli bulunan sosyal girişimciler başvurabilir.

İleri Aşama: Geniş̧ bir bölgede uygulaması bulunan ve faaliyet gösterdiği alanda sosyal sorunun çözümü için geniş çaplı bir değer önerisi sunan sosyal girişimcilerin başvuruları bekleniyor.

İş Birliği Ödülü: Sosyal etkiyi artırmak amacıyla iki kurum arasında geliştirilen iş birliği projelerine ilişkin başvurular alınıyor."

Ödül programı için 19 Haziran'da başlayan başvuru süreci, 29 Temmuz'a kadar devam edecek. 16 Eylül'e kadar sürecek olan ön değerlendirme sürecini takiben 5 erken aşama, 3 ileri aşama ve 3 iş birliği ödülü adayları jüri değerlendirmesine sunulacak. Jüri değerlendirme sürecinin 30 Kasım’da tamamlanmasının ardından kazananlar, 3 Aralık'ta düzenlenecek ödül gecesinde açıklanacak.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü için adaylar, katılım koşulları ve tüm detayları https://www.ibrahimbodurodulleri.com/ adresinden öğrenebiliyor.