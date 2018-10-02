ANKARA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı İlhan Erdal, "Türk insanının imkan verildiği sürece birçok şeyi yapabileceğine inanıyoruz. Yerli tank, helikopter, tüfek, İHA ve SİHA'larımızı yaptık, inşallah daha iyilerini de yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katıldığı "I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi"nde yaptığı konuşmasında, savunma sanayinin en önem verdikleri sektör olduğunu söyledi.

Zirveyi düzenlerken, iş insanlarını bir araya getirerek savunma sanayi sektöründeki iş imkanlarının oluşturulması düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan Erdal, "İş adamlarımızın savunma sanayisiyle alakalı yatırımları ve sizlerin de katkısıyla çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Erdal, verilecek destekle bundan sonraki süreçte yerli ve milli savunma sanayinin daha iyi noktalara getirileceğine inancını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da sürekli gündeme getirdiği gibi bundan önceki dönemlerde yurt dışında paramızla dahi alamadığımız ürünleri kendi imkanlarımızla nasıl yaptığımızı ve bundan sonraki süreçte de nasıl yapacağımızı tüm dünyaya gösterdik. Biz iş insanları olarak her zaman yüksek teknolojili katma değerli ürünler üretmediğimiz sürece 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmamızın imkansız olduğunu sürekli ifade ediyoruz. Türk insanının imkan verildiği sürece birçok şeyi yapabileceğine inanıyoruz. Yerli tank, helikopter, tüfek, İHA ve SİHA'larımızı yaptık, inşallah daha iyilerini de yapmaya devam edeceğiz."

İş insanları olarak terörün olduğu ve huzurun olmadığı yerlerde iş yapılamayacağını bildiklerinin altını çizen Erdal şöyle devam etti:

"Geçmişte Türkiye'de gerek terör saldırıları gerek patlamalarla ciddi manada ekonomimiz zarara uğradı. Sizlerin sayesinde bugün bunların birçoğu bertaraf edildi. Dün Cumhurbaşkanımız da terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurguladılar. Bizler de bundan mutluluk duyuyoruz. Huzurun ve istikrarın olacağı Türkiye'yi en kısa zamanda bekliyoruz."

Konuşmaların ardından Erdal, Bakan Soylu'ya plaket takdim etti. Daha sonra Soylu, Demir ve Erdal stantları gezdi.