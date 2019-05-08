"Hurda teşviki faydalı ama faizler de düşmeli"

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Başkanı Günay Dar, hurda teşvikine dair yeni düzenlemeye ilişkin, "Vergisiz fiyatı 70 bin liraya kadar standart bir sıfır araba almak isteyenler, hurda aracını getirerek, 10 bin liralık ÖTV indiriminden faydalanabilecek. Düzenleme çok faydalı ancak yüksek faizler nedeniyle kimse eski aracını vererek sıfır araç almıyor." dedi.

Hurda teşviki uygulamasına talebin artması için Cumhurbaşkanı Kararı'yla adım atılmış, bu kapsamda 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar olan ÖTV indirimi uygulanmasında değişikliğe gidilmişti.

Yeni düzenlemeye göre, vergi matrahı 70 bin lirayı aşmayan sıfır araç alımlarında hurdaya çıkartılan araca karşılık uygulanacak ÖTV indirimi 10 bin lira, 70-120 bin lira arasındakiler için 8 bin lira, 120 bin lirayı aşan araçlar için 3 bin lira olarak uygulanacak.

- "Faizler düzenlemenin önüne set çekiyor"

Düzenlemenin olası etkilerini AA muhabirine değerlendiren ÖTASAD Başkanı Günay Dar, eski düzenlemede, vergisiz fiyatı 46 bin liraya kadar olan araçlar için 10 bin liralık vergi indirimi uygulandığını ancak piyasada bu fiyatta sıfır araç bulunmadığı için sistemin işlemediğini söyledi.

Dar, sıfır araç fiyatları nedeniyle vatandaşa 10 bin liralık indirimin sağlanamadığına dikkati çekerek, "Şimdi, o limiti 70 bin liraya kadar çıkarmaları nedeniyle artık işlerlik kazanmış oldu. Yani artık fiyatı 70 bin liraya kadar standart bir sıfır araba almak isteyen vatandaş, hurda aracını getirerek, 10 bin liralık ÖTV indiriminden yararlanabilecek." diye konuştu.

Piyasada sıfır araç satışlarının durgun olmasının sıkıntı yarattığını dile getiren Dar, "Düzenleme çok faydalı ancak yüksek kredi faizleri nedeniyle kimse eski aracını vererek, sıfır araç almıyor. Faizlerin de inmesi gerekiyor. Sektör için faydalı olan düzenlemenin önüne faizler set çekiyor." ifadesini kullandı.

Sıfır araç edinmenin zorluğu nedeniyle hurda araç sahiplerinin, araçlarını 3 bin-3 bin 500 lira tutarla aracılara sattığını anlan Dar, mali olarak sıfır araç alma imkanı olmayan vatandaşların araçlarının aracılar vasıtasıyla bayilere yönlendirildiğini kaydetti.

Dar, "Bayiler de sıfır araç almak isteyen vatandaşlar adına bu araçları hurdaya ayırıyor. Sistem bu şekilde işlemek zorunda kalıyor. Yani elinde hurda aracı olan değil, aracılar kazanıyor." dedi.

- "Araçlar lisanslı tesislere teslim edilsin"



Hurda araçların lisanslı tesislere teslim edilmemesinin sektörün sıkıntılarından olduğunu dile getiren Dar, hurdaya ayırma işlemlerinin kağıt üzerinde gerçekleştiğini, fiilen araç teslimi yapılmadığını savundu.

Dar, bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığına yazı yazdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşların hurda araç indiriminden yararlanmak için araçlarını lisanslı tesislere fiilen teslim etmeleri gerekiyor. Biz, aracı tehlikeli atıklarından ayırıp, ham madde olarak değerlendiriyoruz. El altından hurdacılara verilen araçların ise tehlikeli atıkları doğaya karışıyor, en önemlisi haksız kazanç elde ediliyor."