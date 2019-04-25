KAYSERİ (AA) - Ulusal Hububat Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Nasıl ki bugün patatesi soğanı gündeme getiriyorsak tedbir alınmazsa önümüzdeki yıllarda sık sık buğdayı konuşacağız." dedi.

Soylu, Kayseri Ticaret Borsasında düzenlenen "Hububatın Dünü, Bugünü ve Geleceği Konferansı"nda yaptığı konuşmada, tarımın son günlerde Türkiye'nin en önemli konularından biri haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de üretilen ürünlerin yeterliliğinin ciddi şekilde sorgulanır hale geldiğini anlatan Soylu, "Geçmişte sorgulamadığımız buğday da artık kendi kendimize yetme açısından kısmi olarak sınıra dayandı. Nasıl ki bugün patatesi soğanı gündeme getiriyorsak tedbir alınmazsa önümüzdeki yıllarda sık sık buğdayı konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Hububatın tarımdaki stratejik konumuna da değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki tarım alanlarının yüzde 75'ine hububat ekiliyor. Bunun da yüzde 60'ını buğdaya ait ekim alanları oluşturuyor. O yüzden buğday üretimi tarımın en önemli halkalarından biri. Maalesef bitkisel üretim istatistikleri buğdayla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 7 azalarak 20 milyon tona geriledi. Arpa üretimi ise yüzde 1,4 azalarak 7 milyon ton oldu. Diğer hububat üretiminde de benzer azalmalar söz konusu."

Tarımda uzun vadeli planlamanın ilerleyen dönemlerde Türkiye'yi rahatlatacak ekonomik gelirler sağlayacağına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Son yıllarda buğday sadece Canan Karatay konuştuğu zaman dile geliyor. Biz bu sektörün içindeki insanlar olarak buğdayı doğru anlatamadığımız kanaatindeyiz. Bu konuda da biz akademisyenlerin kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Aslında buğday bizim geçmişten gelen en temiz bitki kaynağımız ama son yıllarda maalesef farklı algılarla buğdaydan, ekmekten uzaklaştırıyorlar. En ucuz çayın 2-3 lira olduğu bir ülkede artık ekmek 1 lira olsun diye diretmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Çiftçi kazanmazsa bunu ekmiyor. Üretimden uzaklaşan çiftçiyi daha sonra tekrar döndüremiyoruz. Yaklaşık 20 yıl önce 9 milyon hektar olan hububat ekim alanı 7,2 milyon hektara düştü. Araştırmalarımıza göre bu yıl ise 7 milyon hektarın altında bir üretim alanı bekliyoruz."

Soylu, ayrıca bu yıl ekmeklik buğdayın kilogram fiyatının 1,35, makarnalık buğdayın ise 1,5 lira civarında açıklanacağı yönünde duyumlar aldıklarını kaydetti.



