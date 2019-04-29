Huawei'den yeni Bulut ve Yapay Zeka İnovasyon Laboratuvarı

İSTANBUL (AA) - Huawei, yeni Bulut ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nı Singapur'da hayata geçirdiğini Huawei Bulut Zirvesi 2019'da duyurdu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Singapur'da gerçekleştirilen zirvede, bulut bilişim, yapay zeka (AI) ve büyük veri gibi alanlardaki yenilikçi ürünlerin ve akıllı uygulamaların paylaşılıp hayata geçirilmesi için 2 binin üzerinde endüstri geliştiricisi ve akademisyen bir araya geldi.

Singapur ve Asya-Pasifik bölgesinden katılımın gerçekleştiği zirvede, Huawei'nin yeni Bulut ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nı Singapur'da hayata geçirdiği açıklandı.

Laboratuvar, yerel yapay zeka yeteneklerini geliştirecek ve Singapur'u dünya çapında en gelişmiş yapay zeka teknolojileriyle buluşturarak, bulut ve yapay zekâ özelindeki çalışmalara katkı sağlayacak.

Yüksek işlem gücü ve Huawei Cloud tarafından sunulan geniş kapsamlı yapay zeka çözüm yelpazesi ile desteklenen laboratuvar, yapay zeka Ar-Ge robotları, trafik akıllı ikizleri ve yapay zeka geliştirme kitleri dahil olmak üzere güçlü AI hizmetleri ve kaynakları sağlamayı hedefliyor. Laboratuvarın açılması, yerel üniversiteler ve işletmeler arasındaki iş birliğini de derinleştirecek.

Singapur ve Asya-Pasifik bölgesindeki yapay zeka geliştiricileri ve bu alanda çalışan şirketler, yapay zeka eğitim ve öğrenimi hakkında daha fazla proje geliştirme fırsatı bulacak. Bu, Ar-Ge faaliyetleri üst düzey yapay zeka yeteneklerini geliştirerek daha fazla yapay uygulamasının geliştirilmesine de olanak tanıyacak.







- "Singapur denizaşırı işletmeler için stratejik bir merkez"





Zirvede, Huawei Cloud'un, daha fazla işletmenin dünya çapında hizmet geliştirmesine yardımcı olmak için "Go-China/Go-Global" planını başlattığı da açıklandı. Şirket, dünya çapında internet, oyun, finans ve video pazarlarına, kullanıcıları küresel olarak bağlayan, çeşitli ağlara adapte olan ve yeni trendlere yön veren avantajlı hizmetler sunmayı planlıyor.

Planın içeriğinde yer alması beklenen konuların, "cep telefonları için ARM bulut servisi", "hizmet trafiği yalıtımı ve saldırı önleme sağlayan yüksek savunma IP adresleri", "çok düşük dağıtım maliyetleri olan bulut video hizmetleri", "alt ağ koşullarında net yayın yapılmasını sağlayan bulut video servisi" ve "düşük hızlı ağlar için HD canlı yayın" olduğu bildirildi.

Zirve sırasında Huawei Cloud, Asya-Pasifik pazarında bulut bilişim ve yapay zeka alanındaki iş birliğini derinleştirmek için birden fazla şirketle iyi niyet sözleşmesi imzaladı. Ayrıca, daha iyi bağlantılara sahip, akıllı bir Asya-Pasifik eko-sistemi oluşturmak için ortak bir program yayınlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Cloud Global Market Başkanı Edward Deng, Singapur'un uluslararası bir inovasyon merkezi olduğunu belirterek, "Singapur aynı zamanda Çin-Asya ve Pasifik bölgesindeki denizaşırı işletmeler için de stratejik bir merkez olarak konumlanıyor. Huawei Cloud, Singapur ve Asya Pasifik bölgesindeki kalkınmaya büyük önem veriyor." ifadelerini kullandı.