Huawei Watch GT satışları 2 milyon adedi geçti

İSTANBUL (AA) - Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Huawei Watch GT’nin geçen yılın ekim ayında piyasaya sürüldüğünden bu yana dünya çapında 2 milyondan fazla sattığını ve dünyadaki en popüler Huawei akıllı saati olduğunu açıkladı.
Huawei'den yapılan açıklamaya göre, analiz firması IDC'nin 2019 yılının ilk çeyreğinde küresel giyilebilir cihaz satıcılarına ilişkin veri raporunda Huawei, geçen yılın aynı çeyreğine göre yıllık bazda yüzde 282,2 artış göstererek toplamda 5 milyon birim satışa ulaştı. Huawei böylece dünyanın en büyük üç giyilebilir cihaz satıcısından biri oldu.
Tüketicilerin memnuniyetle karşıladığı diğer teknolojik yenilikler ise şunlar:
Kullanıcının sağlığı hakkında ayrıntılı geri bildirim sağlayarak, tüm gün boyunca (24 saat) kalp atış hızını gerçek zamanlı olarak izleyebilen Huawei Truseen 3.0 kalp atış hızı monitörü teknolojisi. Bu teknoloji MWC 2019 En İyi Giyilebilir Mobil Teknoloji Ödülü'ne aday gösterildi. Kullanıcıların altı tipik uyku problemini tespit etmelerine yardımcı olan ve uyku kalitesini iyileştirmek için tavsiye ve kişiselleştirilmiş hizmetler sağlayan Huawei Trusleep 2.0. Tüketicilerin egzersiz süreçlerini ve programlarını izlemelerine yardımcı olan 10'dan fazla spor modu.
Tüketilere daha fazla seçenek sunma amacıyla Huawei, Mart ayında iki yeni ürünü olan 46mm Active Edition ve 42mm Elegant Edition'u tanıtmıştı.