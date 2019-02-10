Huawei Türkiye'deki ilk deneyim mağazasını İzmir'de açtı

İZMİR (AA) - Mavibahçe Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen basın tanıtımında, mağaza ve ürünler medya mensuplarına tanıtıldı.

Mağazada akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra akıllı saatler, bileklikler, cep telefonu aksesuarları, bluetooth hoparlörler ve çok sayıda Huawei ürünü, kullanıcılara sunuldu.

Toplantısında bir konuşma yapan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, Türkiye'de hızla büyüdüklerini belirterek ilk deneyim mağazasını açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Wang, İzmir'de genel olarak Huawei markasına ve ürünlerine ilginin çok yüksek olduğunu ifade ederek, "İzmir halkı teknolojiye çok meraklı ve yenilikleri yakından takip etmeyi seviyor. İzmir'in hedef kitlemize tam uyum sağlayan bir demografik yapısı var. Ayrıca bu bölgede resmi bir teknik servisimiz bulunmuyordu. Tüm bu etkenler ilk deneyim mağazamızı İzmir’de açma yönünde fikirlerimizi belirledi. 2017 Eylül'de Türkiye pazar payımız yüzde 3'lerdeydi, son gelen rapora göre yüzde 26,4'e ulaştık. Türkiye'deki ikinci büyük telefon sağlayıcıyız. Türk tüketicileri Huawei'i tanıyorlar ve seviyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin hemen hemen tüm büyük illerinde deneyim mağazaları açmaya devam edeceklerini anlatan Wang, "Bir sonraki deneyim mağazamız İstanbul İstinye Park Alışveriş Merkezinde mart ayı içinde açılacak." ifadesini kullandı.

Şubat ayı boyunca Huawei Deneyim Mağazası'nı ziyaret edecek Huawei akıllı telefon kullanıcıları ise ücretsiz telefon temizliği, ücretsiz ekran koruyucu film uygulaması ve ücretsiz Huawei telefon çantası hediyesi gibi fırsatlardan yararlanabilecek.

Huawei Deneyim Mağazası'ndan akıllı telefon satın alan kullanıcılara ayrıca VIP Kart verilecek. 1 yıllık geçerlilik süresi olan VIP Kart sahibi kullanıcılar Huawei Deneyim Mağazası Teknik Servis bölümünde bir kere toz temizliği ve iki kere ekran koruma hizmeti alabilecek.

Bu hizmetlerin alınabileceği Huawei akıllı telefon modelleri ise Y5 2018, Y7 2018, Y6 2018, Mate 10 lite, Mate 20 lite, Mate 20 Pro, P20 lite, P20, P20 Pro, P Smart 2019 ve P Smart 2018 olarak belirtiliyor.