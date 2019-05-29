Huawei, ABD'ye dava açtı

İSTANBUL (AA) - Huawei, tahdit beyannamesinin anayasaya aykırı ilan edilmesi istemi ile 28 Mayıs'ta Texas mahkemesinde dava açtı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Savunma sekreteri, makul bir şekilde inanıyorsa, Çin hükümetine ait olmaları, kontrol edilmeleri veya başka bir şekilde bağlı olmaları durumunda bu yargısız infaz diğer şirketler için de geçerli oluyor. Ancak bu ceza, doğrudan ve kalıcı olarak, temyiz veya itiraz hakkı olmadan yalnızca Huawei'e uygulanıyor."
Huawei açıklamasında, mahkemeden, tahdit beyannamesini anayasaya aykırı ilan etmesini isteyen bir dava açtığını, dün itibarıyla dava dilekçesinin Texas mahkemelerine sunulduğunu bildirdi.