Hostech by TUSİD kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, endüstriyel mutfak sektöründe, yüzde 15 civarında bir artışla, 2 milyar dolar ihracat seviyelerinde bu seneyi kapatacaklarını belirterek, kilogram başına ihracat fiyatını 4 dolara çıkarmış olacaklarını bildirdi.



CNR Holding kuruluşu İstanbul Fuarcılık ve Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) iş birliğiyle düzenlenen, alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan "Hostech by TUSİD - 23. Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı", CNR Expo Yeşilköy'de kapılarını açtı.



İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, fuarın açılışındaki konuşmasında, İDDMİB olarak, Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi kapsamındaki faaliyetleri desteklediklerini ifade etti.



Dünyada gidilmesi zor ülkelerde, İDDMİB üyelerinin çalışmalar yaptığını anlatan Öztiryaki, "Şu anda yapılan bu çalışmaların anlamı çok yüksek. UR-GE faaliyetlerimiz içerisinde 56 firma bulunuyor. Güney Afrika’ya, İngiltere’ye, Fas’a, Meksika ve Şili’ye önümüzdeki günlerde de Fransa’ya gidecekler. Bu seyahatlerden sonra, Güney Afrika’ya ihracatımız yüzde 32 arttı. İngiltere'ye yapılan ihracat yüzde 30, Fas’a yapılan ihracat ise yüzde 13 arttı. Meksika ve Şili’den de çok güzel rakamlar bekliyoruz. Birinci UR-GE bitmek üzere. İkinci bir UR-GE de açtık. Bu bittikten sonra tekrar bir UR-GE daha açmayı planlıyoruz." diye konuştu.



Öztiryaki, sektörde ihracata verilen teşviklerin son derece önemli olduğunu belirterek, tüm mutfak sektörünün tüm olumsuzluklara rağmen 4,5 milyar dolar ihracat, 1,3 milyar dolar ithalat yaptığını aktardı.



Çok fazla ithalat yapan bir sektör olmadıklarının altını çizen Öztiryaki, "Daha çok katma değere, marka olmaya ihtiyaç duyan bir sektörüz. Ürettiğimizin yüzde 50’sini ihraç etmemiz gerekiyor. Bu şekilde ilerlersek, kendi dövizimizi ülkemize getirmiş olacağız. Sadece endüstriyel mutfak sektöründe, yüzde 15 civarında bir artışla, 2 milyar dolar ihracat seviyelerinde bu seneyi kapatacağız. Kilogram başına ihracat fiyatımızı 4 dolara çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.





- "Profesyonel satım-alım için bu yıl yaklaşık 650 uluslararası firmayı ağırlıyoruz"





TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gürkaynak da Türk endüstriyel mutfak sektörünün üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği, kalite anlayışı, uluslarası rekabet gücü ile dünya pazarlarında kendini ispatlayarak, gerçek anlamda dünyada ilk 3 sıraya Türkiye'yi taşıdığını söyledi.



Türk sektör temsilcilerinin, dünya pazarlarında kendini iyi tanıttığına ve ispatladığının altını çizen Gürkaynak, "Ülkemizde son yıllarda gelişen Ar-Ge ve inovasyon anlayışı, devletimizin bu anlamda sağlandığı desteklerle ve sektör mensuplarımızın olağanüstü gayretleriyle Türk endüstriyel mutfak sektörünün önümüzdeki yıllarda birinci sıraya yükselmesi kaçınılmaz. Bunun bizlerin bu topraklara olan borcumuz olduğunu düşünüyorum. Fuarı 26 yıl önce kapılarını açtığı ilk günden bugüne 500 markaya ulaşan katılımcısı ve 30 bin metrekareye ulaşmış satış büyüklüğü ile ülkemizde sektörün en büyük fuarı olma özelliğini elinde tutmayı başarmıştır. İmalat yapan üyelerimizin büyük çoğunluğunun üretimlerinin en az yüzde 35-40'ını ihraç ettiğini biliyoruz." şeklinde konuştu.



Gürkaynak, TUSİD olarak profesyonel satım-alım için bu yıl yaklaşık 650 uluslararası firmanın bin 500 temsilcisini fuarda ağırladıklarını belirterek, fuarın sektör firmalarının ihracatını artırmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.





- "60 bin profesyonel ziyaretçi bekliyoruz"

CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel ise fuarın dünyada kendi alanında en büyük iki fuardan biri olduğuna dikkati çekerek, bu yıl Orta Doğu, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Körfez Bölgesi, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Batı Avrupa'dan 800 katılımcı ve 60 bin profesyonel ziyaretçi beklediklerini söyledi.



Fuarda Türkiye’de lider konumundaki firmaların yanında dünyanın en önemli üreticilerinin de yer alacağına işaret eden Şenel, şunları kaydetti:



"Başta Türkiye olmak üzere Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Hindistan, İsrail, Polonya, İran, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Rusya ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 60 farklı ülkeden alıcı firmalar katılımcılara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek, yeni alım, iş geliştirme ve ortaklık fırsatlarını yakalama şansı bulacak. Fuarın ilk günü gerçekleşecek olan B2B eşleştirme programı sayesinde ürün gruplarına göre kategorize edilen katılımcılar özel bir alan içerisinde uluslararası alım heyetleri ile ikili görüşme imkanına sahip olacaklar."





- Fuar 28 Ekim'e kadar sürecek





Fuarda, hazırlık ekipmanlarından pişiricilere, servis ve soğutma ekipmanlarından, bulaşıkhaneye kadar sektörün tüm ürün ve hizmetleri yer alıyor.

Global dünyada hızla gelişen ve teknolojik olarak büyük yenilikleri barındıran sektörün temsilcileri, otel ve ağırlama profesyonelleri, endüstriyel yemek üreticileri, pastane ve fırın işletmecileri, kuru temizleme ve çamaşırhane işletmecileri, kafeterya, kantin ve kafe işletmecileri 4 gün boyunca en yeni ürünleri sergileyecek.

Türkiye’de lider konumundaki firmaların yanında dünyanın en önemli üreticilerinin yer aldığı fuarda, inovasyon alanına sürekli yatırım yapan firmaları, sektör profesyonelleriyle buluşuyor.

Fuar, ayrıca perdeden halıya, televizyondan klimaya, çaydanlıktan fincana, dekor ürünlerinden duvar kâğıdına, peyzaj ve bahçe mobilyalarından, SPA malzemeleri ve havuz ekipmanlarına kadar pazarın 360 derecelik bir görünümünü sunuyor. Fuar, 28 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.