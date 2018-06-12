Hopi, üyelerinin alım gücünü 86,9 milyon lira artırdı

İSTANBUL (AA) - Hopi Genel Müdürü Onur Erbay, Nisan 2015'te kullanılmaya başlayan Hopi'nin, bugüne kadar üyelerine 252 milyon Paracık kazandırdığını, üyelerin bu Paracıkların 225,4 milyonunu yüzde 39 daha fazla değerle harcadığını bildirdi.

Erbay, yaptığı yazılı açıklamada, Hopi'nin, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunduğu üyelerine indirim ve Paracık kazanma avantajını aynı anda sağladığını, uygulamanın 6,1 milyon üye sayısı bulunduğunu aktardı.

Nisan 2015'te kullanılmaya başlayan Hopi'nin bugüne kadar üyelerine 252 milyon Paracık kazandırdığını kaydeden Erbay, "Üyelerimiz bu Paracıkların 225,4 milyonunu yüzde 39 daha fazla değerle harcadı. Hopi, üyelerinin alım gücünü artırmaya devam ediyor. Hopi, üyelerin alışveriş gücünü 86,9 milyon lira değerinde Paracıkla artırdı." ifadelerini kullandı.

Erbay, Hopi'nin kullanıcılarını tanıdığını ve kullanıldıkça akıllandığını belirterek, "Müşterilerin alışveriş izlerini takip ediyor ve onları ihtiyaçları olmayan alışverişin karmaşasından kurtarıyoruz. Üyelerimize onlara özel kampanyalar sunarak ihtiyaçları olan ürünü en avantajlı şekilde almalarını sağlıyoruz. Hopi ile bugüne kadar 32 milyondan fazla işlem yapılırken, Hopi üzerinden geçen toplam alışveriş hacmi 6,5 milyar TL'yi buldu." değerlendirmesinde bulundu.