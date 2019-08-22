Honda’dan scooter modellerine özel ÖTV indirimi

İSTANBUL(AA) - Honda,scooter segmentinde yer alan Activa S, Spacy Alpha ve PCX125 modelleri için Ağustos ayı boyunca nakit alımlarda ÖTV indirimi sağlıyor.
Honda'dan yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı boyunca Activa S, Spacy Alpha ve PCX125 scooter modellerinde ÖTV Bizden kampanyası sunuyor.
Düşük yakıt tüketiminin yanı sıra dayanıklılık, kolay kullanım ve konforu bir arada sunan Honda scooter modelleri, gelişmiş özellikleri ile de dikkat çekiyor. Honda’nın scooter modellerine sahibi olmak isteyenler, Ağustos ayı boyunca Honda motosiklet bayilerine giderek ÖTV indirim kampanyasından yararlanabiliyor.