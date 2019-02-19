banner271

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Sektördeki gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönem elektrikli araç üretimine yoğunlaşacağız."

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer:
banner230
YORUM EKLE
Gönder