Honda Civic için ekim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Honda Civic Sedan ve Civic Hatchback modellerinde ekim ayı kampanyası başladı.

Honda açıklamasına göre, kampanya kapsamında ekim ayı boyunca Honda Civic Sedan ya da Hatchback alımlarında 30 bin TL kredi kullanımına 12 ay vade ile yüzde 0 faiz; 50 bin TL kredi kullanımına ise 24 ay vade ile yüzde 1,49 faiz imkanı sağlanıyor.

Yeni dizel otomatik seçeneği ile segmentinde en çok tercih edilen modellerden biri olan Civic’te benzinli, LPG’li, turbo ve dizel olmak üzere 4 farklı motor sunuluyor.

Performansı, yakıt verimliliği, güvenliği, iç mekan kalitesi ve ferahlığı ile kompakt sınıfa yeni standartlar getiren Civic modellerine, ekim ayı boyunca devam edecek avantaj kapsamında kolaylıkla sahip olunabiliyor.



