"Hızla çoğalan AVM'ler esnafa zarar veriyor"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kontrolsüz şekilde çoğalan AVM'lerin hem esnafa hem çevreye hem de birbirlerine zarar verdiğini belirterek, "Bu gidişata artık dur denilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 2017 sonu itibariyle Türkiye'de en az 401 AVM'nin faaliyet gösterdiğini aktardı.

Söz konusu AVM'lerin 114'ünün İstanbul’da, 39'unun Ankara'da bulunduğuna dikkati çeken Palandöken, "Kontrolsüz şekilde hızla çoğalan AVM'ler hem esnafa hem çevreye hem de birbirine zarar veriyor. Bu gidişata artık dur denilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, AVM'lerin hafta sonları da dahil olmak üzere akşam geç saatlere kadar açık olmasının esnafa zarar verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"AVM'ler birbirlerinin karlılıklarını da düşürüyor. Esnafın sayısı 28 bini geçen zincir marketlerle uğraştığı yetmiyormuş gibi AVM'lerin de sayısı hızla artıyor. Bunun için cadde mağazacılığı yeniden canlandırılmalı. Esnafın ayakta kalmasını desteklemek ekonominin de hareketlenmesi demektir. AVM'ler artık şehir dışına ve ihtiyaç varsa yapılmalı. Aksi halde yeni AVM yapımına izin verilmemelidir."