Hepsiburada'dan yaz kampanyası

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ve 19-21 Haziran'da sunduğu özel yaz kampanyasıyla müşterilerinin tatil sevincine ortak oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yazın gelmesiyle beraber kampta, plajda ya da bahçede hoş vakit geçirmek isteyenlere sunduğu geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla Hepsiburada, müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Hepsiburada trend verilerine göre, kampseverlerin en çok tercih ettiği ürünler şişme yatak, kamp mutfağı, kamp oturma ve dinlenme ürünleri, çadırlar ve outdoor aksesuarlar olarak sıralanıyor. En çok rağbet gören ilk 3 ürün ise outdoor çanta, şişme yatak ve kamp mutfakları şeklinde... 3 kişilik çadırlara talebin diğer çadır boyutlarına göre yüzde 50 daha fazla olması, kamp tatilinin bir aile aktivitesi olarak yaygınlaştığını gösteriyor.

Hepsiburada'dan temin edilebilecek termos, kamp ocağı, buzluk, soğutucu, yemek pişirme setleri gibi kamp mutfağı ürünleri, yiyeceklerini kendileri hazırlamayı tercih eden kampçıların yardımına koşuyor. Kamp ürünlerine en çok erkekler rağbet ederken, 25 ila 35 yaş arası, en çok kamp yapan yaş grubu olarak öne çıkıyor.

Hepsiburada müşterileri, aralarında doğada her anı ölümsüzleştiren aksiyon kameralarının da içinde bulunduğu outdoor kategorisinden yüzde 20 indirimle faydalanabiliyor.

- Mayoya ilgi yüzde 100 arttı





Tatilini sahil beldelerinde geçirecek olanlar mayo, bikini, şapka, hazır, çanta, plaj çantası, sandalet, deniz şortu ve tüm plaj ihtiyaçlarını Hepsiburada'dan da kolayca karşılayabiliyor.

Kadınlarda 2018 yılının plaj trendi, geçen yıla göre ilginin yüzde 100 artış gösterdiği mayolar olarak gösteriliyor. Plaj alışverişinde kadınlar erkeklere göre 2 kat daha fazla alışveriş yapıyor. En çok plaj alışverişi yapan iller olan İstanbul, İzmir ve Ankara'yı sahil şeridindeki Antalya, Muğla ve Balıkesir takip ediyor. En çok plaj alışverişi yapan 36-45 yaş grubunun favorisi ise mayolar olarak göze çarpıyor. Tatil alışverişi için hazırlık yapan Hepsiburada müşterilerini yüzde 50'ye varan indirimler bekliyor.

Çocuklarının yazın keyfini çıkarmasını isteyen aileler, Hepsiburada'nın geniş oyuncak ve eğlence ürünlerini tercih ediyor. Hepsiburada'nın verilerine göre, yaz tatili döneminde çocuklar en çok kova seti, şişme havuz, scooter, bisiklet ve şişme deniz ürünleriyle vakit geçiriyor. Çocukları güneşten koruyan gözlük, güneş kremi ve şapka gibi ürünlerin de bulunduğu yazlık ürünlere yüzde 30'a varan indirimlerle ulaşılıyor.