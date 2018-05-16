Hepsiburada'dan ramazan ayına özel ürün ve kampanyalar

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, beraberlik ve paylaşım duygularının güçlendiği ramazanın her anını müşterileri için daha özel ve anlamlı kılacak ürün ve seçenekler sunuyor.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, akraba, eş dost ve aile bireylerini bir araya toplayan geleneksel iftar ve sahur sofralarını süsleyen ev tekstili ve züccaciye ürünlerinden, mutfaklarda harikalar yaratmayı kolaylaştıran küçük ev aletlerine, ev ziyaretlerinin olmazsa olmazı hediye alternatiflerinden, gıda alışverişlerine kadar milyonlarca ürüne hızlı ve pratik bir şekilde ulaşma imkanı sağlıyor.

Küçükleri sevindirecek oyuncaklardan, büyüklere saygı ve şükran duygularını ifade edecek armağan seçenekleriyle “Ramazan ayının her anında tüm ailenizin yanındayız" mesajını veren Hepsiburada ayrıca, içinde kahvaltılıktan bakliyata, undan sıvı yağa kadar birçok temel gıda ürünlerini bulunduran özel fiyatlı erzak kolisi alternatiflerini de tüketicilerle buluşturuyor.