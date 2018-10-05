Hepsiburada'dan kış lastiklerinde yüzde 30'a varan indirim

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, kış lastiklerine özel hazırladığı kampanya kapsamında Nokian, Continental, Goodyear, Lassa ve onlarca lastik markasında yüzde 30'a varan indirim sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre, yağışlı ve soğuk havaların başlamasıyla otomobilin yol tutuşunu artırmak için kış lastiklerine geçiş yapılması gerekiyor. Kış lastiği zorunluluğu, 1 Aralık ila 1 Nisan tarihleri arasında uygulanıyor.

Hepsiburada, aracını yağmur, kar ve kışın getirdiği zor yol koşullarına hazır etmek isteyenlerin hayatını kolaylaştıracak "Kış Lastiklerinde Erken Fırsatlar" kampanyası başlattı. Yaklaşık 30 lastik markasının farklı ebat ve özelliklerde 500'ü aşkın çeşidini kapsayan kampanyada yüzde 30'a varan indirimler sunuluyor.

Şirket verilerine göre, otomobil lastiklerine olan talep, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 arttı. Hepsiburada'da en çok Nokian, Continental, Goodyear ve Lassa markaları tercih edilirken, Continental lastiklerine olan talep geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat arttı.

En çok rağbet gören ebatlar ise binek arabalara yönelik satışa sunulan 205/55 R16, 185/65 R15 ve 195/65 R15 oldu.

Türkiye'de en çok 25 ila 35 yaş aralığındakiler lastik alışverişi yaptı. Erkeklerin kış lastiğine olan ilgisi dikkati çekti. Kadınların kış lastiklerine gösterdikleri talep yüzde 35 artarken, internetten en fazla kış lastiği alan iller İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, İzmir ve Konya olarak sıralandı.





- Kış lastiği alırken dikkat edilmesi gerekenler





Özel olarak tasarlanan kış lastiklerini seçerken sadece lastiğin özelliklerini değil, yaşanılan şehrin yol ve mevsimsel özelliklerinin de dikkate alınması gerekiyor. Lastiklerin aracın standart lastik ebadından daha geniş olması, yol tutuşunun azalmasına neden oluyor. Bu nedenle kullanılacak tüm kış lastiklerinin arabanın standart ebadına sahip olması gerekiyor. Üzerinde kış lastiği amblemi olan lastikler, karlı yolların yanı sıra kuru ve ıslak zeminde de performans gösteriyor.

Kış lastiği takmak, hem yol güvenliğinin sağlanması hem de maddi kayıplara uğramamak adına önemli. Kış mevsiminin gerektirdiği lastiklerin takılmasıyla birlikte buzlanma, yağış ve kardan dolayı oluşan kaygan ve tehlikeli zeminlerden dolayı meydana gelebilecek olası kazalar ve maddi riskler de önlenmiş oluyor. Kış lastiklerini önerilen kilometre süresince kullanmak, lastiklere gerekli bakımları yapmak gibi önlemler, uzun vadede tasarruf sağlıyor.

Kış lastikleri, özel karışımı sayesinde 7 derecenin altındaki hava şartlarında sertleşmeyerek tutunma özelliklerini koruyor ve sürüş emniyeti sağlıyor. İçeriğindeki yüksek silika oranıyla ıslak zeminde sürüş emniyetini artırıyor. Karlı, erimiş ve çamurlu yüzeylerde yaz lastiklerine göre çekiş gücünde yüzde 25’e varan avantaj sunuyor.