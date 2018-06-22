Hepsiburada klima ve vantilatör seçenekleri sunuyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, yaz sıcaklarını hafifletecek konforlu bir sezon için müşterilerine çeşit çeşit klima ve vantilatör seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında yoğunlaşan serinleme ihtiyacını en hızlı şekilde karşılamak ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışan Hepsiburada, yaklaşık 30 klima ve 50 vantilatör markasında sunduğu avantajlı fiyatlarla müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

Klima ve vantilatör alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, müşterilerin alışkanlık ve tercihleriyle ilgili dikkat çekici bilgiler ortaya koyuyor. Klima seçimi ve bakımında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili tüyoları da açıklayan Hepsiburada, müşterilerinin aklındaki tüm sorulara cevap veriyor.

- Sıcaklık arttıkça klimaya talep de arttı





Hepsiburada trend verilerine göre, geçtiğimiz yıl sıcaklığın tavan yaptığı ağustos ayında Muğla, İzmir, Manisa, Aydın gibi şehirlerden Antalya ve Adana'da, diğer aylara göre klima ve vantilatör alışverişinde 3 kat artış yaşandı.

İstanbul'da ise son 100 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı geçmiş temmuz ayında, klima ve vantilatörlere talep diğer illere oranla 5 kat fazla oldu. Bu Haziran ise şimdiden aynı döneme göre 4 kat talep artışı yaşandı. Klima ve vantilatör tercihlerini inceleyen Hepsiburada, erkeklerin kadınlardan 5 kat fazla klima ve vantilatör alışverişi yaptığını ortaya çıkardı. En çok sipariş veren 25-45 yaş aralığındaki müşteriler diğer yaş gruplarına göre 5 kat fazla alışveriş yaptı.

Hepsiburada trend verilerine göre 2017'de sıcaklığın rekor kırdığı illerde klima ve vantilatör siparişleri de rekor kırdı. Klima ve vantilatör siparişini en çok veren iller sıcaklığın 37’yi gördüğü İstanbul, 45 dereceyle İzmir, 41 dereceyle Ankara, 40 dereceyle Bursa ve Kocaeli'nin ardından 45 derece sıcaklığa ulaşan Antalya, Muğla ve Aydın oldu. En çok sipariş verilen ay temmuz olurken, onu sırasıyla haziran ve ağustos takip etti.

Türkiye'deki evlerin ortalama metrekare ölçüsü, cephe yönü, iklim koşulları gibi etkenler çoğunlukla 12 ve 18 bin BTU'luk klimaların tercih edilmesine neden oluyor. Ortalama 20-25 metrekare alanlar için rahatlıkla tercih edilebilen 12 -18 bin BTU klimalar, tüketicilerin ihtiyacını tamamıyla karşılıyor. Klima seçiminde en fazla dikkat edilen hususların marka, fiyat, BTU ve enerji sınıfı olduğunu açıklayan Hepsiburada, evin ısıma ve soğumasında da cephe, cam ve pencerelerin büyüklüğü, yalıtım ile mimari özelliklerin de önemli rol oynadığına dikkati çekiyor.

Ev ve çoğu iş yerinde duvar tipi klimaların tercih edildiğini belirten Hepsiburada, açık alanlarda ise su ve buhar püskürterek ferahlatan vantilatörlerin tercih edildiğini aktarıyor. Markalardan ücretsiz keşif hizmeti talep edebilen müşteriler, garantili ürün almanın rahatlığıyla serinliyor.

Sağlıklı bir soğutma isteyen müşterilerine klimalarını ortalama 24 derecenin altında çalıştırmamalarını öneren Hepsiburada, klimaların düzenli bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.Çatı katlarında artan sıcaklık seviyesi sebebiyle olmazsa olmaz haline gelen klimalar, nem sorununu da gidermeye yardımcı oluyor. Hepsiburada evlerin batı ve güney cephelerinin sıcak, kuzey cephesinin ise soğuk olduğunun da altını çiziyor.