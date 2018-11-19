İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, "Efsane Cuma" ile geçen yıl gerçekleştirdiği ticaret hacmini, bu sene 15 bin iş ortağıyla birlikte artırarak ekonomiyi canlandırmaya hazırlanıyor.

Hepsiburada'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Çoklu Kredi Kartı" ve "Alışveriş Kredisi" hizmetleriyle "Efsane Cuma"ya hazır olan şirket, 23 Kasım günü Efsane Cuma kapsamında sunacağı hizmetlerle müşterilerine efsane bir alışveriş deneyimi yaşatacak.

Hepsiburada,30'dan fazla kategori ve 17 milyon ürün çeşidiyle ayda 85 milyon ziyarete ev sahipliği yapan Hepsiburada, Efsane Cuma ile geçen yıl gerçekleştirdiği ticaret hacmini, bu sene 15 bin iş ortağıyla birlikte artırarak ekonomiyi canlandırmaya hazırlanıyor.

Efsane Cuma günü 20 milyondan fazla ziyarete ev sahipliği yapacak platformda müşteriler, giyimden kozmetiğe, beyaz eşyadan oto lastiğine, bilgisayardan cep telefonuna, kitaptan ev tekstiline kadar tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin edebilecek.

Müşteriler alışveriş sırasında, ödeme bilgileri sayfasında ayrı bir ödeme yöntemi olarak sunulan "Çoklu Kredi Kartı" özelliğini seçerek, ödemelerini iki kredi kartına dağıtabilecekler.

Aynı zamanda, müşteriler kartlarından çekilecek tutarları kendileri belirleyip, her iki kredi kartına da farklı taksit seçenekleri uygulayabilecek. Hizmet sayesinde Hepsiburada müşterileri, kart limit yetersizliği sebebiyle tamamlayamadıkları siparişlerinin ödemesinin kalan bölümünü bir diğer kredi kartı ile tamamlayabilecek.

Çoklu Kredi Kartı özelliği ile aile üyeleri, arkadaşlar, çiftler Hepsiburada üzerinden verdikleri siparişlerini ortak olarak ödeme seçeneğinden yararlanarak beraber ödeyebilecek.

Müşteriler Efsane Cuma'da Hepsiburada üzerinden seçtikleri ürünlerden oluşturdukları 750-15 bin TL aralığındaki sepetleri için sigorta ücreti ödemeden anında kredili alışveriş yapabilecekler.