Hekim Yapı 41. İstanbul Yapı Fuarı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - Hekim Yapı AŞ, 41. İstanbul Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'nda yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yem Fuarcılık tarafından 41'incisi düzenlenen İstanbul Yapı Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 900'ün üzerinde katılımcının yer aldığı, 100 binin üzerinde yerli ve yabancının ziyaret ettiği fuar, sektör profesyonellerini de bir araya getirdi.

Hekim Yapı AŞ, fuarda, HekimBoard fibercement doğal çimento levhalar poliüretan, HekimPanel, HekimPor, HekimBoard ve HekimPan markalarıyla üretimini gerçekleştirdiği 4 ana ürün grubunu ve yeni Ar-Ge ürünleri olan 4-30 milimetre kalınlıklarındaki fibercement ürünlerini sergiledi.

Fuarda, 2018 yılı başından itibaren üretimine başlanan ve Türkiye'de ilk defa Hekim Yapı tarafından üretilen kendinden renkli fibercement ürünü ve A1 sınıfı yanmazlık özelliğine sahip cephe-çatı kaplama ürünleri de ziyaretçilerin ve sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu. Fuarda, özel yanmazlık ve su testi uygulama stantları sayesinde ziyaretçiler fibercement ürünlerinin suya ve yangına dayanıklı olduğunu uygulayarak görme imkanı da buldu.

Yüzde 100 kendi yerli üretimi olan, yatırımlarını öz sermayesi ile gerçekleştiren Hekim Yapı AŞ, kendi ürünleriyle oluşturulan ve her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gören inovatif ve dekoratif özelliklere sahip standı ve kurumsal yapıdaki satış-pazarlama ekibiyle, fuarda, iş ortakları ve ziyaretçilerini ağırladı.