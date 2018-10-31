Hekim Holding iki şirketiyle Construction Week U.K. Fuarı’na katıldı

İSTANBUL (AA) - Hekim Yapı AŞ ve Prefabrik Yapı AŞ, İngiltere’nin Birmingham şehrinde "Construction Week U.K." fuarı katılımcıları arasında yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hekim Yapı AŞ ve Prefabrik Yapı AŞ, İngiltere’nin Birmingham şehrinde düzenlenen "Construction Week U.K." fuarına katıldı.

Fuarda, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen inşaat sektörü üreticilerinin ürünleri ziyaretçilerle buluştu. Özellikle Hekim Yapı AŞ tarafından öne çıkartılan tamamen yerli üretim olan HekimBoard markalı fibercemet doğal çimento iç ve dış cephe kaplama levhası ve HekimPanel markası adı altında üretilen sandviç panellerin tanıtımı yapıldı.

Fuarın Hekim Holding bünyesindeki diğer katılımcısı Prefabrik Yapı AŞ tarafından da stantta görücüye çıkarılan ve yine tamamen yerli üretim olan, hazır bina konseptlerinden özellikle son yıllarda Avrupa’nın yükselen değeri konumundaki Steelin markası adı altında üretilen Hafif Çelik Yapı Sistemleri de ilgi gördü. İşinde profesyonel ihracat kadrosu yetkilileri, gördükleri ilgiden oldukça memnun olduklarını belirtirken, fuarda son zamanlarda önemi daha da artan ve pek çok ziyaretçi tarafından da ilgi ile karşılanan A1 sınıfı yanmaz ürünler de sergilendi.

Oldukça başarılı bir fuarı daha geride bırakan Hekim Yapı AŞ ve Prefabrik Yapı AŞ global pazardaki saygınlığını arttırmayı sürdürmektedir.