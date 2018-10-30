Hedeflerde 'tasarruf' vurgusu

ANKARA(AA) - Yatırımlar ve cari açık üzerinde önemli etkisi olan "tasarruf" son dönemde açıklanan makro plan ve programlarda öne çıkıyor.

Son dönemde bir yandan kamu gelirlerini artırmaya yönelik önlemler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde birbiri ardına alınırken bir yandan da tasarrufları artırmaya ilişkin adımlar atılıyor. Bu kapsamda mali alanı desteklemek adına harcama programları gözden geçirilerek önemli tedbirler alınıyor.

"Mali disiplin ve tasarruf" vurgusu

AA muhabirinin 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı derlemeye göre, önümüzdeki dönemde "mali disiplin ve tasarruf" vurgusu ekonominin her alanında dikkati çekiyor.

Yeni Ekonomi Programı'nda mali disiplin, ekonomi politikasının temel çıpası olarak görülürken, başta tasarruflar olmak üzere uygulamaya konulacak yapısal tedbirlerle, merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranının program dönemi boyunca yüzde 2’nin altında tutulması ve 2019 yılında yüzde 1,8 olması hedeflendi.

Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin artırılması amacıyla Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi kuruldu. Birim 76 milyar liralık tasarruf önlemleri ve gelir artırıcı tedbirlerden sorumlu kılınırken, bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak programlar ile kalıcı iyileştirmeler sağlanması amaçlandı.

Öncelikli tasarruf alanı altyapı yatırımları

Öncelikli tasarruf alanı doygunluk noktasına ulaştığı için altyapı yatırımları seçildi.

Tasarruflarla oluşturulacak mali alanın gerek duyulduğunda üretime dayalı ekonomik dönüşümü finanse etmek için kullanılması öngörüldü. Tasarruflar gerçekleştirilirken memurun, işçinin, emeklinin, hakları da korundu.

Gelecek yıl merkezi yönetim bütçesinde toplam 75,9 milyar lira (milli gelirin yüzde 1,7'si) tasarruf ve tedbir uygulanması hedefler arasında yer aldı.

Önümüzdeki dönemde yatırımlar açısından, ihalesi yapılmamış veya yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacak, devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacak.

Yurt içi tasarruf oranının artırılması yönünde de çalışmalar sürerken, bu kapsamda toplumda tasarruf bilincinin artırılması için adımlar da atılmaya devam ediyor.