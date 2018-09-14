HDI Sigorta e-spor takımı Team Aurora’ya sponsor oldu

İSTANBUL (AA) - Sigortacılık sektöründe gerçekleştirdiği spor sponsorlukları ile öncü firmalar arasında yer alan HDI Sigorta e-spor ligi takımlarından Team Aurora’ya sponsor oldu.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirket bu anlaşma ile e-spor alanında ilk sponsorluk faaliyetini gerçekleştirdi.

HDI Sigorta son yıllarda adından sıkça söz ettiren, her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşan e-spor alanında sponsorluk anlaşması imzaladı. Şirket, 2015 yılında Riot Games tarafından düzenlenen "Yükselme Ligi" turnuvası ile profesyonel camiaya katılma başarısı gösteren, ilk sezonunda ligi birinci bitirerek en üst profesyonel lig olan "Şampiyonluk Ligi"ne yükselen "Team Aurora"ya sponsor oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, spor endüstrisinde yaşanan değişime dikkati çekerek, Türkiye'nin profesyonel ve amatör branşlarda yarışan bir çok takımına destek vermekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Hancıoğlu, "E-spor son yılların en hızlı büyüyen pazarlarından biri. Özellikle gençlerin çokça rağbet gösterdiği bu alan geleceğin spor dalı olarak karşımıza çıkıyor. HDI Sigorta olarak hedefimiz, başta profesyonel ve amatör branşlarda destek verdiğimiz kulüplerimizin yanında e-spor branşında da takımlarımıza destek olmak." ifadelerini kullandı.





