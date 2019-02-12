Hazır giyim 15 milyar dolar fazla verdi

BURSA(AA) - Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik ihracatlarının geçen yıl 2017'ye göre yüzde 14,72 artışla 634,5 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Bursa'nın hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe en fazla dış satım gerçekleştirdiği ürün gruplarının, ihracat büyüklüğüne göre kadın dış giyim, suni sentetik ev tekstili, erkek dış giyim, pamuklu ev tekstilinin oluşturduğunu belirten Gündemir, "Bu ürün gruplarımızın yanı sıra pamuklu yatak kıyafetleri, erkek iç giyim, kadın iç giyim, suni sentetik yatak kıyafetleri ve pamuklu spor giysilerinde de önemli düzeyde ihracatlar gerçekleştiriliyor." dedi.

"Ar-Ge'ye yatırım yapmaya devam etmemiz gerekiyor"

Tasarımcılarla sanayicilerin daha sıkı iş birlikleri kurmaları gerektiğini vurgulayan Gündemir, "Tasarımcılarımızın yarattığı katma değeri sektörün kaliteli üretimi ile daha fazla buluşturup bunu kendi markalarımızı büyütmekte kullanmalıyız ayrıca ihracatımızın teknoloji yoğunluğunu ve değerini artırmamız gerekiyor. Rekabet gücümüzü artırmak için Ar-Ge'ye yatırım yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Katma değeri yüksek, orijinal tasarımlı ürünlerin ihracatı ile uluslararası pazarlarda başarı sağlayabilir ve küresel piyasalarda firmalarımızın yerlerini güçlendirebiliriz." ifadesini kullandı.

2014'ten sonra en yüksek ihracat rakamı

Dünyanın en büyük hazır giyim şirketleri ile birlikte yürütülen çok sayıda başarılı operasyon bulunduğuna dikkati çeken Gündemir, şunları kaydetti:

"Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise geçen yıl yüzde 3,6 artış ile 17 milyar 642 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüz 2014 yılının ardından en yüksek ikinci düzeyine erişti. Türkiye hazır giyimcileri, bugün toplamda 210 ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştiriyor ve sektörde dünyanın sayılı ülkelerinden birisiyiz. Hazır Giyim ve konfeksiyon sektörü, Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alıyor. Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 10,5'ini oluşturuyor. Türkiye hazır giyim sektörü, bugün ülkemizin cari açık sorununun üstesinden gelinmesi noktasında en fazla katkıyı sunan lider sektör konumundadır. Sektör olarak 2018 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolar dış ticaret fazlası vermeyi başardık."