Hazinenin kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "2017, bütün zorluklarına rağmen Türkiye için iyi geçti denilebilir. Biz 2018'e daha umutla bakmak istiyoruz. Umutluyuz, çünkü 2018'de inşallah reformlara kaldığımız yerden güçlü bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

Şimşek, Hazine Müsteşarlığının 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kurumda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ülkelerin kalıcı refah yaratması için demografik yapı ve verimlilik kadar kurumların kalitesinin de önemli olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır ekonomi yönetiminin merkezi olan Hazinenin nitelikli insanlarla donatıldığını ifade eden Şimşek, "Hazine hep reform peşinde koşmuştur. Türkiye'nin ekonomi yönetiminde çok önemli bir işlevi vardır. Reformların aslında bir anlamda mutfağı görevini görmüştür." diye konuştu.

Şimşek, geçen yıl bir yandan hain darbe girişimi, diğer yandan jeopolitik gerginlikler ve çok boyutlu terör tehdidi nedeniyle çok önemli şoklarla karşı karşıya kalan Türkiye'nin zor bir dönemi geride bıraktığını vurgulayarak, "Dünyada meydan okumalar, sorunlar, ülkemiz bağlamında bazı yapısal aksaklıklar devam ediyor. O nedenle üzerimize düşen görev önemli. Yapacağımız güzel çalışmalarla inşallah önümüzdeki dönemde de Hazine olarak fark yaratacağız." ifadesini kullandı.

Dünya genelindeki sorunların, öngörülemeyen birtakım kararların, ister istemez dışa açık olan Türk ekonomisini bir miktar etkilediğine işaret eden Şimşek, şöyle devam etti:

"Biz Hazine olarak her zaman öngörülebilirliği, kurala dayalı politika oluşturmayı daha doğru bulduk ve gerçekten de bunun sayesinde Türkiye son 15 yılda çok güçlü bir performans ortaya koydu. 2000'li yılların başındaki derin krizden sonra o dönemde ve sonrasındaki reformlar, doğru uygulamalar, doğru politika çerçevesi Türkiye'ye sınıf atlatmıştır, çok şey kazandırmıştır. Türkiye'nin bugün de birtakım sorunları var ama nereden bakarsanız bakın, Çin ve Hindistan'ı bir kenara bırakırsanız, Türkiye'de güçlü bir performans var. Bir taraftan büyüme, istihdam var ve gelir dağılımında da nispi iyileşme gerçekleşiyor. Türkiye altyapısı, eğitimi, sağlık sistemiyle 1990'lı yıllarla karşılaştırılamayacak kadar ileri bir noktada. Tabii bizim gönlümüzden hep daha iyisi geçiyor; daha iyisini yapalım, başaralım. Bunun için de reform gerekiyor, sürekli koşturmak, çaba gerekiyor, yenilikçi olmayı gerektiriyor. Ben, bunun da temel kaynaklardan birisinin Hazinede olduğu kanısındayım."

- "2018'e umutla bakıyoruz"

Hazinenin ülkenin yenilenmesine ve çağın meydan okumalarına karşı Türkiye'nin hazırlıklı olmasına katkıda bulunduğunu belirten Şimşek, bunun önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi.

Şimşek, 4. Sanayi Devrimi'nin önceki devrimlere kıyasla belli boyutlarıyla yıkıcı olduğunu ancak verimlilik, refah, gelişme anlamında muazzam fırsatları da barındırdığını dile getirerek, önemli olanın bunları iyi yönetmek ve burada ortaya çıkan refahın daha adil bir şekilde dağıtılmasını gözetmek olduğunu kaydetti.

Ekonomide ufak tefek aksayan alanlar olsa da büyümenin güçlü bir şekilde devam ettiğini ve istihdam sağlandığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"2017, bütün zorluklarına rağmen Türkiye için iyi geçti denilebilir. Kim ne derse desin, Türkiye bu açıdan çok zor bir yılı geride bırakıyor. Biz 2018'e daha umutla bakmak istiyoruz. Umutluyuz, çünkü 2018'de inşallah reformlara kaldığımız yerden güçlü bir şekilde devam edeceğiz. 2018 yılı bu vesileyle ülkemize, milletimize, bütün insanlara inşallah huzur, barış getirir, daha refah dolu olur."

Hazine Müsteşarlığı çalışanlarına verdikleri emek nedeniyle teşekkür eden Şimşek, "Hazine, inanıyorum ki geçmişte olduğu gibi önümüzdeki 10 yıllarda da ekonomi yönetiminde merkezi bir kurum olma vasfını devam ettirecek, koordinasyonda önemli bir işlev üstlenecek, reformların hazırlanmasında, uygulamaya konulmasında önemli fonksiyonu ifa edecektir." dedi.



- "Hazine yenilikçi ve öncü bir kurum"

Hazine Müsteşarı Osman Çelik de kurumun köklerinin çok eskiye dayandığını belirterek, Müsteşarlığın bugünkü unvan ve yapısına kavuştuğu 1994 yılı baz alındığında 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını ve etkinliğin temasını "Biz Bize Hazine" olarak belirlediklerini söyledi.

Müsteşarlığın, ekonomi politikasının önemli bir bileşeni olan kamu mali reformunun başarıya ulaşmasında, yurt içinde ve yurt dışında yüklendiği görevlerde kilit bir rol üstlendiğini anlatan Çelik, "Müsteşarlığımız ekonomi yönetiminde tartışılmaz stratejik önemi haiz yenilikçi ve öncü bir kurumdur. Böylesine önemli bir kurumda yönetici olarak bizler, çalışanlarımızın motivasyonunu, verimliliğini artıracak iyileştirmeler yapmak için büyük çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Hazinenin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen serginin açılışını da yaptı.







