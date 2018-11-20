Hazinenin kira sertifikası ihracına 3 milyar 241 milyon liralık talep

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığının kira sertifikası ihracına 3 milyar 240 milyon 870 bin liralık talep geldi. Taleplerin tamamı karşılanarak ihraç gerçekleştirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 yıl vadeli Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracına 3 milyar 240 milyon 870 bin liralık talep geldi, taleplerin tamamı karşılandı.

Kira sertifikasının valör tarihi 21 Kasım 2018, itfa tarihi 18 Kasım 2020 ve 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 8,95 olarak belirlenmişti.



Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.



