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Hazineden 1 milyar 250 milyon avroluk DİBS ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 250 milyon avroluk Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirdi.

Ekonomi 18.12.2019, 16:22
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Hazineden 1 milyar 250 milyon avroluk DİBS ihracı
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Aralık 2019 valörlü, 17 Aralık 2021 itfa tarihli 1 milyar 250 milyon avro tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç edildi.

Satış tutarları bilgisi, DİBS almaya hak kazanan bankalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi üzerinden iletilecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun

#ekonomi
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