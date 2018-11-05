Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Yeniden değerleme oranını optimum çözümle belirleyeceğiz

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Para televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Son dönemde başta enerji olmak üzere fiyatlarda aşağı yönlü bir düşüşün başladığını ifade eden Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın ekim ayındaki etkinliği sınırlı da olsa pozitif etkiyi gördüklerini, kasım ve aralıkta bu etkinin artarak devam edeceğini belirtti.

Albayrak, açıklanan 4 sektördeki vergi düzenlemelerinin enflasyonla mücadeleyi çok güçlü bir şekilde etkileyeceğini dile getirerek, bunların alt sektörlerini de takip ettiklerini vurguladı.

Hem mali disiplin hem de fiyat istikrarının dengeli bir şekilde sürdürüleceğini belirten Albayrak, "Arabayı frene basarak durdurmayacağız. El freniyle bir yavaşlama söz konusu değil." diye konuştu.

Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na verilen desteklerde tahmin ettiklerinin de ötesinde bir rakama ulaştıklarını dile getirerek, çok güçlü müdahalelerle çok hızlı bir normalleşme sürecini yakaladıklarını ifade etti.

Enflasyonla mücadele kapsamında bankaların faiz indirimlerinin devam etmesini bekleyip beklemediklerinin sorulması üzerine de Albayrak, "İşin tabiatı gereği zaten bu noktaya gelmek zorunda." dedi.

Albayrak, bu normalleşmelerin en önemli adımlarından birisinin bankacılık sektöründe somut bir şekilde başladığına dikkati çekerek, "Özellikle kredi maliyetlerinin aşağı düşürülmesiyle ilgili katkı vermeye çalışıyoruz. Bu ekosistem normalleşmeye başladığı zaman iktisadi faaliyet bugün dünden daha iyi, yarın da bugünden çok daha güçlü bir noktaya kavuşacak. Bu süreçte de olumlu bir noktadayız, bankacılık sektörü açısından bakıldığında da iyileşmeyi ekim ayında görmeye başladık kasımda daha da iyi olacak. Önümüzdeki dönemde hazine ihaleleri, piyasa likiditesi bunlarla ilgili atılacak adımlara ilişkin süreci çok daha güçlü bir şekilde göreceksiniz. Emin olun özellikle Hazine anlamında çok daha aktif bir dönem bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Yeniden değerlemede "optimum" çözüm

Albayrak, bugün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi rakamlarıyla hesaplanan yeniden değerleme oranının yüzde 23,73 olduğunun hatırlatılması ve bu rakamda bir değişiklik düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine de geçen dönemin mevsimsel, birkaç aya bağlı oluşturduğu normal dışı durum nedeniyle bu süreçte gerekli adımları atacaklarını bildirdi.

Aldıkları tedbirleri, getirdikleri vergi indirimlerini bütçe disiplininden taviz vermeden gerçekleştirdiklerini ifade eden Albayrak, bütçe açısından yıl sonu hedeflerine doğru seyrin olumlu olduğunu söyledi.

Albayrak, yeniden değerleme oranına ilişkin, "Burada belirlenecek oran için 2019 enflasyonla mücadele kapsamında da bütçe dengesi kapsamında da en optimum, en doğru çözümle ilerleyeceğimizi göreceksiniz, yakında açıklayacağız. Detaylı çalışmalar devam ediyor." dedi.

"Bütçe disiplininde hedeflerimizin arkasındayız"

Yeni Ekonomi Programı'nda da önemli başlıklardan birinin katma değerli ihracat ile büyümek olduğunun altını çizen Albayrak, ihracat ve ithalat rakamlarına bakıldığında bir normalleşme ve dengelenme sürecinin doğru bir stratejiyle güçlü bir şekilde devam ettiğinin görüldüğünü bildirdi. Albayrak, bunun en iyi etkisini ekim ayının kırılımına bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranıyla gördüklerini ifade ederek, "İhracatın ithalatı karşılama düzeyi yüzde 97 ile çok güçlü bir noktaya geldi. Şimdi bu ithalatın ciddi daraldığı ama ihracatın da yüzde 13 civarında büyüdüğü bir resimde gerçekleşti. Ben burada tüm ihracat sektörünü Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın şahsında tebrik ediyorum. Çok önemli güzel bir performans, gece gündüz demeden yoğun bir çalışma süreci ve bunun meyvelerini toplamaya başlıyoruz." diye konuştu.

Önemli noktalardan birinin katma değerli üretim olduğuna işaret eden Albayrak, katma değerli üretim ve ihracat anlamında da somut bir iyileşme sürecinin görüldüğünü, bu normalleşme sürecinin güçlü neticelerinin ortaya konulduğunu ve bunun devam edeceğini belirtti.

Albayrak, vergi düzenlemelerinin bütçeye yükünün sorulması üzerine de söz konusu indirimlerin vergi tahsilatları üzerinde de olumlu etki göstereceğini, böylelikle bütçeye katkısının olacağını belirtti.

Gelir kısmında da gerek imar barışı gerek bedelli askerli gerek de diğer konularda belirlenen rakamların üzerinde performans sergilendiğini belirten Albayrak, bütçe disiplininde hedeflerinin arkasında olduklarını bildirdi.

"Türkiye-ABD ilişkileri uzun yıllara dayanıyor"

Albayrak, yaptırımların kaldırılması sonrasında ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin nasıl etkileneceğine ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

"Bu tip olaylar her zaman her ülke arasında yaşanabilir, bazen yağmurlu, bazen fırtınalı olur, bazen güneşli, bazen parçalı bulutlu olur. Bu devletlerin ilişkisi hep böyle devam eder. Mümkün olduğunca aklıselim, rasyonel aklı ve ülkelerin menfaatlerini üstte tutacak şekilde yürütmemiz gerekir. Türkiye-ABD ilişkileri de uzun yıllara dayanıyor. Bu sürecin normalleşmeye girmesi de gayet doğal bir şekilde karşılanmalı. Bu noktada, bu yaptırımların karşılıklı kalkması olumlu bir adım. Bundan sonraki süreçte de bu olumlu adımları devam ettirmemiz lazım."

ile ilgili beklentimiz olumlu"

ABD'deki Halkbank sürecine ilişkin soruyu da yanıtlayan Albayrak şöyle konuştu:

"Muhatabımız bakanla ben bir görüşme yaptım, gayet olumlu, yapıcı, pozitif görüşmemiz oldu. Zaten daha önceden görüştüğümüz süreçlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunduk. Biz özellikle Halkbank'ın mevcut durumuyla alakalı gerek hukuk bürosunun bugüne kadar yaptığı çalışmayla alakalı gerek ilgili analiz firmasının yaptığı detaylı analiz ve çalışmalardan sonra gerek 1. sınıf gerek 2. sınıf farklı farklı seviyelerdeki yaptırımın ihlali ile alakalı raporların detaylarında ki hiçbir şekilde 'Halkbank'ın yaptırımları ihlal etmediğini' ortaya koyan raporlar bunlar, gayet somut güçlü duruşumuzu ifade ettik. Raporları gerek ilişkili arkadaşlar gerek çalıştığımız avukatlık firması belgeleri, raporları süreç içinde sağlamaya devam etti. Yeni raporlar, istenen bilgiler varsa onların da verileceğini ifade ettik. Bu noktada kendisi bu süreci yakın bir şekilde takip edeceği yönünde bir görüşmemiz oldu. Bu süreçle ilgili bizim beklentimiz gayet olumlu. Çünkü taraflar paydaşlar tarafından da bu süreçle ilgili yapılan tüm analizler çalışmalar ve raporlarında bu söylediğimiz tezin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyan raporlar. Bunları da gayet hukuk içinde gayet aklıselim rasyonel siyaset içinde bir iletişim ortaya koyduk. Halkbank sürecinin gelişmelerini önümüzdeki günlerde göreceğiz, yakın bir şekilde takip etmeye ve yolumuzda inşallah emin ve güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz."

Albayrak, ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımların Türkiye'ye etkisinin ne olacağı, Türkiye'nin yaptırımlardan muaf tutulup tutulmayacağının sorulması üzerine de "Bize gelen bilgiler özellikle petrol anlamında olsun doğal gaz anlamında olsun, bu 8 ülkeden birisinin Türkiye olduğu yönünde." dedi.

Muhabir: Merve Özlem Çakır, Sevgi Ceren Gökkoyun, Mustafa Çalkaya