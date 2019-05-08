Hazine nakit gerçekleşmeleri

ANKARA (AA) - Hazine nakit dengesi, nisan ayında 14 milyar 254 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 61 milyar 750 milyon, nakit giderleri 76 milyar 729 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 72 milyar 209 milyon, faiz ödemeleri ise 4 milyar 519 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 10 milyar 459 milyon lira açık verdi.

Nisan ayında nakit dengesinde 14 milyar 254 milyon lira açık kaydedildi.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 26 milyon lira oldu. TMSF'den aktarımlar ise 2 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 2 milyar 127 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 9 milyar 504 milyon lira azaldı.



