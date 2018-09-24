Hazine kira sertifikası ihraç edecek

ANKARA (AA) - Hazine, 1,7 milyar liralık kira sertifikası ihraç edecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 26 Eylül 2018 valör tarihli Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.



Bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında talepler, yarın saat 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilebilecek.



İhraç edilecek kira sertifikası, 728 gün vadeli ve 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 12,2 olacak. Kira ödemeleri 27 Mart 2019, 25 Eylül 2019, 25 Mart 2020, son kira ve itfa bedeli ödemesi ise 23 Eylül 2020'de gerçekleştirilecek.



