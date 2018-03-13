Hazine 2,7 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 654,6 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,10 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 12,88, bileşik faiz yüzde 13,30 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 538,8 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 955,7 milyon lira, net satış 948 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 575 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 741 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 131,6 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 2 milyar 654,6 milyon lira borçlandı.