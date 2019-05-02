HAVELSAN ile Vestel arasında mobil iş birliği

İSTANBUL (AA) - HAVELSAN ile Vestel arasında "yerli ve güvenilir mobil iletişim platformunda güç birliği sağlamak" amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

HAVELSAN ve Vestel, iletişimin vazgeçilmez bir parçası haline gelen mobil teknolojiler ile birlikte mobil platformlardaki iletişim ve veri güvenliği zafiyetlerinin giderilmesi için, "güvenilir işletim ortamı kullanan İLETİ" ürününün geliştirilmesi hususunda anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2019) şirket yetkililerinin katılımıyla mutabakat muhtırası imzalandı. Mutabakat doğrultusunda HAVELSAN ile Vestel, yerli ve güvenilir mobil iletişim platformu için güç birliği sağlayacak.



İmza töreninde konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, elektronik cihaz üretiminde gerek yurt içi gerek yurt dışı pazarda büyük başarılara imza atan Vestel ile Türkiye'nin lider savunma ve yazılım şirketi HAVELSAN olarak iş birliği yapmanın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Atalay, "Kurumsal iletişimde kullandığımız mobil platformlarda iletişim güvenliğini sağlayarak ülkemize yüksek teknolojili yerli ve milli ürünler sunmak, bu ürünleri yurt dışı pazarda sergileyerek ülkemiz ekonomisine ve itibarına katkıda bulunmak bizleri gururlandırmaktadır." dedi.





- "Veri güvenliğinde ülkemizi yeni ürünle tanıştıracağız"





Vestel İcra Kurulu Üyesi Öner Tekin ise kurumsal alandan son tüketiciye uzanan geniş bir yelpazede üretim yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece son tüketici için değil ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak her türlü ürün ve hizmetin Türkiye'de üretilmesi için çalışıyoruz. İletişimde güvenlik zafiyetlerinin hem kullanıcılar hem de devletler için zaman zaman sıkıntılar doğurduğuna şahit olduk. Bugün yaptığımız bu anlaşmayla HAVELSAN ile ülkemizi veri güvenliği konusunda yeni bir ürünle tanıştıracağız. Dünyada da sayılı örneği bulunan İLETİ uygulamasının Türkiye'yi temsil edecek bir ürün olacağına inanıyorum. Her iki kurumdan emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Tekin, HAVELSAN ile mobil iletişimi yerli ve milli bir kimliğe büründürmenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, yazılım ve donanım tabanlı bir güvenli mobil iletişim platformu olan İLETİ, Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı örneği bulunan ürün olarak ön plana çıkıyor.

IDEF 2019'da imzalanan Mutabakat Muhtırası kapsamında, İLETİ uygulamasının geliştirilmesi ve ürüne özel mobil cihaz üretimiyle bütün kurum ve kuruluşların mobil iletişim güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla HAVELSAN ile Vestel ortak çalışmalar yürütecek.