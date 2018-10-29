'Havayolu şirketleri, havalimanımıza tahditsiz uçuş yapabileceklerdir'

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı sayesinde dünya nüfusunun üçte birinin İstanbul'a direkt bağlanacağını ve bu havalimanını kullanarak dünyanın her yerine ulaşabileceğini belirterek, "Hedefimiz; birkaç yıl içinde en yoğun havalimanları sıralamasında ikincilik, tüm etaplar tamamlandığında da liderlik koltuğuna oturmak." dedi.

Turhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve yabancı devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen İstanbul Havalimanı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, cumhuriyetin 95. yılını kutladıkları bu günde yeni havalimanını açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Dünyanın en büyük ve en konforlu havalimanını İstanbul'da inşa ettiklerini dile getiren Turhan, projenin ilk gününden bugüne kadarki her aşamasında desteğini ve iradesini ortaya koyan, projenin esas mimarı ve öncüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Yıldırım ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Turhan, kıtaları ve ülkeleri birbirine bağlayan ve dünyanın en büyüğü olan havalimanının birinci etabını tamamlayarak bugün hizmete açtıklarını kaydederek, havalimanının bulunduğu alanın daha önce atıl ve eski maden ocakları çukurlarıyla dolu olduğunu bildirdi.

Burayı rehabilite ederek, güzel bir alana çevirmenin bile başlı başına büyük bir iş olduğunu vurgulayan Turhan, ancak bununla yetinmeyen, hayal edilemeyenleri gerçeğe dönüştüren Erdoğan ve tüm emeği geçenlerin sayesinde bu muhteşem zafer anıtının inşa edildiğini aktardı.

Turhan, "76,5 milyon metrekare bir alana inşa ettiğimiz bu havalimanının bugün açılışını yaptığımız ilk etabı ile birlikte yılda 90 milyon yolcuya, tamamlandığında ise 200 milyon yolcuya hizmet verecek. 225 bin kişiye istihdam sağlayacak, 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktası ile havalimanımız dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden biri olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'ye sefer düzenleyemeyen havayolu şirketlerinin havalimanına tahditsiz uçuş yapabileceğini dile getiren Turhan, dünya nüfusunun üçte birinin İstanbul'a direkt bağlanacağını ve bu havalimanını kullanarak dünyanın her yerine ulaşabileceğini söyledi.

"Hedef önce ikincilik, sonra birincilik"

Turhan, hedeflerinin, "birkaç yıl içinde en yoğun havalimanları sıralamasında ikincilik, tüm etaplar tamamlandığında da liderlik koltuğuna oturmak" olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün hizmete vereceğimiz terminalde; 100 bin metrekarelik ticari alan, 40 bin araçlık otopark, çocuk oyun alanları, sergi salonları, konferans odaları, 451 odalı otel, ibadethaneler, sağlık merkezi gibi sosyal alanlar bulunmaktadır. Ayrıca dünyanın en büyük CIP salonlarından birini de bu havalimanımızda inşa ediyoruz. Yolcuya yönelik kolaylıklar kapsamında toplam 665 adet yürüyen bant, yürüyen merdiven ve asansör tesis edildi. Hazırlanan mobil uygulamalar ile yolcunun evinden bineceği uçağın kapısına kadar kolaylıkla ulaşması hedeflenmiştir. Engelli yolcularımız için de özel yolcu hizmetleri ve imkanları oluşturuldu."

Turhan, 42 kilometrelik en son teknoloji bagaj konveyör bandı oluşturulduğunu ve bagajların hasar görmesinin ve kaybolmasının minimuma inmesi yönünde gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Havalimanının dünyanın en güvenli havalimanı olarak dizayn edildiğini dile getiren Turhan, havalimanı çevresinin en son teknolojiye sahip sabit ve hareketli kamera sistemleri ve radarlı çevre güvenlik sistemleri ile güvenliğinin sağlandığını anlattı.

Turhan, "Ayrıca terminal binası içerisinde gelişmiş teknolojili X-Ray cihazları, vücut tarayıcıları, patlayıcı tespit cihazları, bomba iz dedektörleri gibi pek çok sistem kullanılmıştır. 143 yolcu köprüsü yolculara hizmet verecek ve 114 uçak aynı anda terminale yanaşabilecek, dünyanın en büyük gövdeli uçak tipleri de yeni terminalimize rahatlıkla yanaşabilecek." ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetin bir defada yapılan en büyük alt yapı yatırımı"

Turhan, projenin ilk etabında 2 tam bağımsız pist, 2 adet de yedek pist olmak üzere toplam 4 adet pisti, bağlantılı hızlı çıkış taksi yollarını ve apronları hizmete açtıklarının bilgisini verdi.

Pistlerin tamamının en kötü hava koşullarında iniş-kalkış yapacak uçaklara güvenli bir hizmet sunacak şekilde dizayn edildiğini ve son teknoloji sistemlerin bulunduğunu kaydeden Turhan, şöyle devam etti:

"Uçakların yer hareketlerinin araç trafiğinden etkilenmemesi için tüm kargo ve yolcu taşımacılığı için yer altı tünelleri, yakıt ikmali için 105 kilometrelik özel yakıt şebeke ağı oluşturulmuştur. İlk etapta saatlik ortalama 80 uçak iniş-kalkış kapasitesi, tüm etaplar tamamlandığında ise saatlik 250 uçak kapasitesine ulaşacaktır. Ve bütün bunları barındıran zafer anıtını 42 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik. Aynı zamanda havalimanımız 10 milyar 247 milyon avro yatırım maliyeti ile cumhuriyet tarihimizin bir defada yapılan en büyük alt yapı yatırım projesi olma özelliğini taşıyor."

"Devlete, 25 yılda 22,2 milyar avro kira ödenecek"

Turhan, yap-işlet-devret yöntemi ile gerçekleştirdikleri bu projenin finansmanının yurt dışından sağlandığını ve hiçbir kamu kaynağının kullanılmadığını aktararak, 25 yıllık işletme süresi karşılığında üstlenici şirketin devlete 22 milyar 152 milyon avro kira ödeyeceğini söyledi.

Havalimanının enerji ve su tasarrufu sağlayan çevreci örnek bir proje olduğunu dile getiren Turhan, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, terminal binamızda gerek mimari özelliklerinden gerekse kullanılan malzemelerden kaynaklı olarak yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanacaktır. Bu havalimanından yapım aşamasından işletme aşamasına kadar hiçbir döneminde içme suyu rezervuarına hiçbir şekilde atık su atılmayacaktır. Havalimanımıza yağan yağmur ve atık sular geri dönüşüm sistemleri ile yeniden kullanılacaktır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızla koordineli olarak 10 milyon ağaç dikilecektir.

Türkiye 3 kıta arasında köprü konumundadır. Kıtaların birleştiği, doğu ile batının, güney ile kuzeyin kesiştiği İstanbul’a inşa ettiğimiz bu havalimanı, sadece Türkiye için değil, dünya sivil havacılık tarihinin yeniden yazılacağı bir projedir. İstanbul'dan 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşılabilmektedir. İşte bu sebeple İstanbul Yeni Havalimanımız, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak."