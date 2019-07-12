Havaş'tan gümrüklü kargo taşımacılığında

İSTANBUL (AA) - Havaş, gümrüklü kargo taşımacılığı hizmeti kapsamında antrepolarının filosuna eklediği "soğutucu üniteli" aracıyla özel nitelikli bozulabilir kargoları İzmir ve Ankara'dan İstanbul'a karşılıklı seferlerle taşıyor.

Havaş'ın açıklamasına göre, hava kargo sektöründe müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla en çok tercih edilen markalardan olan şirket, gıda ve ilaç gibi soğuk zincirin korunmasını gerektiren özel ürünlerin uluslararası standartlarda taşınmasına imkan tanıyan soğutucu üniteli (frigorifik) aracını gümrüklü kargo taşımacılığında kullandığı ekipman filosuna ekledi.

Ek yatırımlarla kapasitelerini artırdığı antrepoları ve yeni teknolojilerle uyumlu donanıma sahip ekipmanlarıyla faaliyetlerini sürdüren Havaş, geçen yıl sektörde bir ilke imza atarak apron araçları arasına eklediği iki frigorifik aracın ardından, gümrüklü kara taşımacılığında da aynı özellikteki soğutucu üniteli bir aracı filosuna kattı.

Havaş, yeni soğutucu üniteli aracıyla İzmir ve Ankara'dan İstanbul Havalimanı'na her gün gerçekleştirdiği karşılıklı seferlerle özel nitelikli gümrüklü kargoları da havayolu müşterilerine güvenle ulaştırıyor.





- "Hizmet çeşitliliğimizi artırıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, müşteri memnuniyeti merkezinde hizmet çeşitliliğini artırırken hava kargo sektörünün gelişimine de katkı sağlamak hedefiyle yatırımlarını sürdürdüklerini bildirdi.

Soğuk zincirin korunmasını gerektiren bozulabilir nitelikteki özel ürünlerin pazarda önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Koçak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu doğrultuda, hem kapasitelerini iki kat büyüttüğümüz tesislerimizdeki soğuk hava odaları hem de filomuza eklediğimiz soğutucu üniteli araçlarla antrepo hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yer hizmetleri alanında bir ilk olan ve apronda kullandığımız ekipmanlara iki frigorifik araç eklemiştik. Bunu gümrüklü kargo taşımacılığı hizmetimize de aktararak şehirler arası kargo transferlerindeki filomuzda soğutucu üniteli bir aracı daha devreye aldık. Yeni soğutucu üniteli aracımızla İzmir ve Ankara'dan İstanbul Havalimanı'na düzenlediğimiz tarifeli gümrüklü seferlerle bozulabilir kargoları da taşıyarak hava yolu müşterilerimize ulaştıracağız."





- Özel kargo depolama odaları





Yaklaşık 14 bin metrekare alanda yer alan İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin yanı sıra İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa havalimanlarındaki antrepolarında faaliyet gösteren Havaş, genel kargo, değerli kargo, soğutma gerektiren kargo, tehlikeli madde ve radyoaktif madde içeren kargolara ev sahipliği yaparak ithalat ve ihracat kargoların sevk ve idaresini üstleniyor.

Gümrüklü kargo taşımacılığı kapsamında İstanbul-İzmir ve İstanbul-Ankara arasında her gün karşılıklı seferleri bulunan Havaş'ın antrepolarında, kargoların niteliklerine göre farklılaşan bozulabilir özel kargo depolama odaları da yer alıyor.

İthalat ve ihracat bölümlerinin her birinde bulunan, farklı derecelere sahip olan ve -18 dereceye kadar soğutulabilen odalar bulunuyor. Ayrıca, palet, iglo, konteyner gibi araçların aynı anda 5 adede kadar girişine uygun kapasitede soğuk hava depoları da yer alıyor.