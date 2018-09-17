Havaalanında sıhhi iş yeri açmak için Türk vatandaşlığı zorunluluğu kalktı

ANKARA (AA) - Havaalanı hizmetleri için sıhhi iş yeri çalışma ruhsatı alacak işletmelerde, şirketi idare ve temsile yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması şartı kaldırıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) "Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, terminal işletme ruhsatının temdit zorunluluğu, havaalanı ve terminali birlikte işleten ve bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce SHGM'den havaalanı terminal işletme ruhsatı alan işletmelere de uygulanacak.

SHGM'den yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce aynı bina içinde iç ve dış hat için tek terminal işletme ruhsatı alan işletmeciler, ruhsat temdit tarihinden en fazla 60 gün önce Genel Müdürlüğe başvurarak işlettiği her bir "iç hat" ve "dış hat" hizmeti için ayrı terminal işletme ruhsatı alacak.

Bu kapsamda verilecek ruhsatlar için SGHM hizmet tarifesinde yer alan terminal işletme ruhsatı ilk veriliş ücreti yerine her bir ruhsat için temdit ücreti alınacak.

Hava tarafında ve hava tarafına geçişi bulunan gümrüklü geçici depolama alanı ve antrepo hizmetleri için Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere sıhhi iş yeri çalışma ruhsatı alacak işletmelerde şirketi idare ve temsile yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması, şirket ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması ve şirket hisselerinin en az yüzde 51'inin nama yazılı olması zorunluluğu kaldırıldı.

Başvuru merci ile yer tahsis sözleşmesinin imzalanması ve binanın yapım süresi ya da halihazırdaki bina ise tadilatının tamamlanması sonrasında tahsisli mahallin hizmete hazır hale getirilmesini takiben, başvuru formunda belirtilen belgelerle en geç 15 gün içinde başvuru merci tarafından ana dosya hazırlanarak SHGM'ye sunulacak.

- KÖİ kapsamındaki terminaller için DHMİ'den görüş alınacak

Terminal işletme ruhsatı bulunan işletme, inşaat ya da operasyonel nedenlerle faaliyetlerini aynı havaalanında terminal işletme ruhsatı bulunan başka bir terminalde sürdürmeyi talep edebilecek. Bu durumda, SHGM tarafından havacılık emniyeti ve güvenliğiyle yolcu kolaylıkları açısından değerlendirme yapılacak. Kamu-özel iş birliği (KÖİ) kapsamında işletilen terminaller için DHMİ Genel Müdürlüğünün de görüşü alınacak. Yapılan değerlendirmenin olumlu olması halinde, talep doğrultusunda SHGM tarafından uygun görülen bir süre için işletmeye terminal faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere izin verilebilecek.

SHGM tarafından ruhsat verilen işletmecinin aykırılıklarının giderilmesinden, terminal işletmecisi ve havaalanı işletmecisi sorumlu olacak. Aykırılığın Genel Müdürlükçe en fazla 60 güne kadar verilen süre içinde giderilmemesi halinde, ruhsat iptali için terminal işletmecisi ve havaalanı işletmecisi tarafından SHGM'ye başvurulacak.

KÖİ projeleri kapsamında DHMİ tarafından ihale edilen ve özel sektör tarafından işletilen havaalanlarındaki sıhhi iş yerleri, DHMİ tarafından yönetmelik hükümlerine uyum açısından yılda en az bir kez denetlenecek. 50'den fazla sıhhi iş yeri bulunan havaalanlarında denetlemeler, 2 yılda en az bir kez yapılabilecek.

SHGM tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı iş yerlerinin faaliyeti hemen durdurulacak. Mevzuata aykırı husus 90 gün içinde giderilemezse ruhsat iptal edilecek.

Halen işletilmekte olan havaalanlarında yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce terminal işletme ruhsatı olmayan terminallerin işletmecileri, almak zorunda oldukları havaalanı terminal işletme ruhsatı başvurusunu en geç 31 Aralık 2019'a kadar SHGM'ye yapacak.

