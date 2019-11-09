Son Dakika
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak
Türkiye genelinde yarın yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Ekonomi 09.11.2019, 20:20
ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmezken tahminlere göre rüzgar, güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
9°
açık
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:15
|Akşam
|17:40
|Yatsı
|18:59