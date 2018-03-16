Halkbank’tan Tıp Bayramı’na özel kredi kampanyası

İSTANBUL (AA) - Halkbank, sağlık sektörü çalışanlarına Halkbank Tıp Bayramı Kredi Kampanyasıyla yüzde 1,26'dan başlayan faiz imkanlarıyla kredi imkanı sunuyor.



Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, doktor, eczacı, diş hekimi, hemşire, sağlık memuru, veteriner hekim, sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm kamu ve özel sektör çalışanları ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde görevli tüm personeller Halkbank Tıp Bayramı Kredi Kampanyası’ndan yararlanabilecek.

İlaç firmaları ve ecza depo çalışanlarının da yararlanabildiği Tıp Bayramı Kredisi kapsamında, sağlık sektörü çalışanları yüzde 1,26’dan başlayan faiz imkanından 27 Nisan'a kadar faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çödek, Tıp Bayramı Kredi Kampanyası ile sağlık sektörü çalışanların finansman ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetleri konusunda birçok ülkeden çok daha ilerideyiz. Bu gelişmede son 15 yılda sağlık sisteminde yapılan köklü reformların yanında hem kamuda hem de özel sektörde hizmet veren sağlık sektörü çalışanlarının özverili çalışmalarının büyük etkisi oldu. Onlar halk sağlığı için her daim hazır ve nöbetteler. Tıp Bayramı'nda nöbeti devralıyoruz ve finansman ihtiyacı olan tüm sağlık sektörü çalışanlarına özel bir kredi kampanyası sunuyoruz.”