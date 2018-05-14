ANTALYA (AA) - Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, 2018 yılında şirketin hafif ticari araç satışında 10 bini geçeceğini düşündüğünü bildirdi.

Antalya'daki bir turizm şirketine gerçekleştirilen 50 adetlik Mercedes-Benz Sprinter satışı nedeniyle teslimat töreni düzenlendi.

Teslimat törenine katılan Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, tek seferde 50 alımın son birkaç yıl içinde yapılan en büyük iş olduğunu söyledi.

Turizm sektöründe son 2-3 yıldır duymak istenen iyi haberlerin bu yıl alınmaya başlandığını, turizmde ciddi büyüme meydana geldiğini, bu büyümenin turizmdeki yatırımları da beraberinde getirmeye başladığını anlatan Akdeniz, "Önümüzde daha çok gidecek yol var, riskler ve şanslar birlikte. Yeter ki biz iyi olacağına inanalım ve ortak gayret gösterelim." diye konuştu.

Şirketin hafif ticari araçlar satışını ve pazar payını giderek artırdığını kaydeden Akdeniz, "Geçen yılı yaklaşık 9 bin hafif ticari araçla bitirmiştik. Bu seneyi yine bir rekorla kapatırız, hafif ticari araç satışında 10 bini geçeriz. Bizim hafif ticari araçta 3 ürünümüz var, hepsini topladığınız zaman yine bir rekor satış gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz, hafif ticari araç satışının yaklaşık yüzde 50'sinin turizm sektörüne yapıldığını ve turizm taşımacılığında şirketin yüksek derecede tercih edildiğini sözlerine ekledi.



