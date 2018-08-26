Güzellik için 6 ayda 270 milyon dolarlık ithalat

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye'nin makyaj ve cilt bakım malzemelerinden oluşan kozmetik ürünleri ithalatı, yılın ilk yarısında yaklaşık 270 milyon doları buldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-haziran döneminde makyaj ve cilt bakım malzemeleri, parfüm ve deodorantlar, saç ürünleri, manikür ve pedikür malzemeleri, vücut losyonları, kremler, yağlar ve tüy dökücüler gibi kalemlerden oluşan kozmetik ürünleri ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,27 artarak 269 milyon 225 bin 408 dolara yükseldi.

Kozmetik ürünleri içinde en fazla ithal edilen grup vücut losyonları, kremler ve yağlar oldu. Bu ürün grubunda yapılan ithalat yılın ilk yarısında 67,2 milyon doları buldu. Makyaj ve cilt bakımı malzemeleri ithalatı için 52,7 milyon dolar, parfüm, kolonya ve tuvalet suları için 47,9 milyon dolar, göz makyaj malzemeleri için 29,5 milyon dolar ve deodorantlar için 19,4 milyon dolar ödendi.

- Fransa ithalatta lider

Türkiye'nin haziran sonu itibarıyla en fazla kozmetik ürünü ithal ettiği ülke 64,4 milyon dolarla Fransa oldu. Bu ülkeyi yaklaşık 48 milyon dolarla Almanya, 32,1 milyon dolarla Polonya, 20,3 milyon dolarla İtalya ve 15,9 milyon dolarla ABD takip etti.

Bu dönemde Fransa'dan en çok ithal edilen kozmetik ürünü, 21,1 milyon dolarla makyaj ve cilt bakım malzemeleri olurken, Almanya'dan 15,3 milyon dolar ve ABD'den 4,6 milyon dolarlık vücut losyonu, krem ve yağ, Polonya'dan 14,1 milyon dolarlık parfüm, kolonya ve tuvalet suyu, İtalya'dan 6,7 milyon dolarlık göz makyaj malzemesi getirildi.

Öte yandan, Türkiye aynı dönemde söz konusu ürünlerin ihracatından 158 milyon 861 bin 677 dolar gelir elde ederken, deodorantlar, allıklar, saç spreyleri pudralar ve dudak makyaj malzemeleriyle manikür ve pedikür malzemelerinden dış ticaret fazlası verdi.

Yılın ilk yarısında 12 farklı alanda yapılan kozmetik ürünleri ithalatı (dolar) şöyle:

Ürün grupları2018 (Ocak-Haziran)Vücut losyonları, kremler ve yağlar67.220.159Makyaj ve cilt bakım malzemeleri52.716.129Parfüm, kolonyalar ve tuvalet suları47.945.545Göz makyaj malzemeleri29.485.789Deodorantlar19.364.441Saç boyaları19.141.978Dudak makyaj malzemeleri13.563.914Tüy dökücüler9.135.793Pudralar3.789.327Manikür-pedikür malzemeleri3.216.873Allıklar2.103.087Saç spreyleri1.542.373 Toplam 269.225.408





Ülkeler 2018 (Ocak-Haziran) 1.Fransa64.401.5602.Almanya47.965.5563.Polonya 32.095.1104.İtalya20.326.6865.ABD 15.860.910