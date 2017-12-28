ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Bahçeşehir Üniversitesince, Güvenli İnternet Günü 2018 etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik oyun yarışması düzenlenecek.

BTK'dan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Güvenli İnternet Günü'nün bu sene "Daha iyi bir internet seninle başlayacak: Değerlerine sahip çık!" temasıyla 6 Şubat 2018'de yaklaşık 130 ülkede kutlanacağı belirtildi.

Etkinliklerin Türkiye ayağında, BTK ile Bahçeşehir Üniversitesinin öğrencilere yönelik oyun yarışması düzenlediği bildirilen açıklamada, ilköğretim 5, 6, 7. ve 8. sınıflarla lise öğrencilerine yönelik bir kutu oyunu yarışması yapılacağı ifade edildi.

Her türlü kağıt, tahta, pul, piyon gibi araç ve gereçler kullanılarak oluşturulabilecek kutu oyun yarışmasının stratejik ve zeka geliştirici bir masa oyunu formatında olmasının istenildiği, oyunun içeriğinin ve amacının ise internet dünyasıyla ilgili olması gerektiği kaydedildi.

Bu kapsamda, internet tarihçesi, internet teknolojileri, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı, dijital okur-yazarlık gibi interneti farklı yönleriyle ele alan oyunlar hazırlanabileceği belirtilerek, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli eğitim bursları verileceği bildirildi.

Öğrencilerin oyunlarını 19 Ocak 2018'e kadar tasarlayıp gönderebilecekleri, yarışma sonuçlarının 1 Şubat 2018'de açıklanacağı kaydedildi.