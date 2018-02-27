"Güvenilir Eller" eğitim programında işbirliği imzası

ANTALYA (AA) - Antalya'da Unilever Food Solutions, Alanya Belediyesi ile "Güvenilir Eller Gıda Güvenliği Online Eğitim Programı" işbirliği protokolüne imza attı.

Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen imza törenine, Unilever Food Solutions Türkiye, Orta Asya ve İran Genel Müdürü Önder Arsan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile projeye destek veren üniversite, oda ve dernek yöneticileri katıldı.

Arsan, burada yaptığı konuşmada, ilk kez bir yerel yönetimle işbirliği yapıldığını söyledi. Alanya bölgesinde, turizm ve yeme-içme sektöründen meslek birliklerine, online gıda güvenliği eğitimi verileceğini dile getiren Arsan, projenin ilk çıkış tarihinin 2015 olduğunu dile getirdi.

Unilever Food Solutions önderliğinde bir ekiple dünyayı kapsayan bir araştırmayla başladıklarını aktaran Arsan, şunları kaydetti:

"Bu araştırmalar sonucu gördük ki hem dünyada hem de Türkiye'de en kritik konulardan biri ev dışı sektör için gıda güvenliği. Şeflerin bu konuda ciddi bilgi ihtiyacı var. Bu konuda bilgilendirilmek isteniyorlar. Unilever olarak bu konuya nasıl el atarız diye baktık ve Türkiye Gıda Güvenliği Derneği ile iyi bir iş birliği birlikteliği yarattık. Bu çalışmanın sonucunda da dijital online eğitim programı ortaya çıktı. 2016 ortası gibi bu projeyi sektörle tanıştırdık. Projeye ilgi çok büyük. Birçok meslek kuruluşu projeye destek verdi. Projeye 1,5 yılda 25 bin şef kayıt oldu. Kayıt olanların 16 bin 500'ü programı bitirdi, sertifikalarını aldı. Şimdi de Alanya Belediyesi ile bir iş birlikteliği yapıyoruz. Buradaki meslek kuruluşlarıyla çalışanlara bu desteği birlikte vermiş olacağız. Alanya Belediyesi bu projeye burada liderlik yapıyor."

- "Şehrimizde kalitenin çıtası bir üst noktaya taşınacaktır."

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise "Gıda Güvenliği ve Hijyen" konusunda Alanya'nın son derece titiz olduğunu söyledi.

Yıllık 2,5 milyondan fazla turist ağırlayan 300 bin nüfuslu ilçede "ev dışı tüketim alışkanlıkları" konusunda bölgenin yüksek beklentilere sahip olduğunu vurgulayan Yücel, "İşletmelerimiz ve şeflerimiz, beklentiyi karşılayabilmek için sürekli olarak kendilerini revize etmekte ve öncü adımlarla kalite değerlerini yükseltmek istemektedir. Unilever Food Solutions ile Güvenilir Eller projesiyle başlattığımız işbirliği, değerli proje paydaşlarımız tarafından da desteklenerek şehrimizde kalitenin çıtası bir üst noktaya taşınacaktır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.