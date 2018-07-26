GÜRİŞ Holding'ten 100 megavatlık RES

ANKARA (AA) - GÜRİŞ Holding tarafından, Afyonkarahisar'daki Kocatepe Rüzgar Santrali'ne toplam 100 megavat kapasiteli 25 adet türbin kurulumu yapılacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, rüzgar enerjisi santralinde (RES) kullanılacak türbinlerin 116 metre kule yüksekliği ve 127 metre kanat çapına sahip olduğu belirtilerek, söz konusu türbinlerin özel tasarımları sayesinde düşük ve orta güçteki rüzgarlarda yüksek güç üretebileceği aktarıldı.

Açıklamada, santral için en uygun ve en son teknolojiye sahip türbinin seçildiği vurgulanarak, "Afyonkarahisar'da bulunan Kocatepe Rüzgar Santrali'ne 4'er megavat kapasiteye sahip 25 adet türbin kurulumu yapılacak. Enercon teknolojisiyle gerçekleştirilecek kurulumla Kocatepe RES 100 megavat kurulu güce sahip olacak. Türkiye’ye yenilenebilir enerjide katkı sağlamaya devam edeceğiz. Kocatepe'deki rüzgar enerjisi santrali, elektrik üretimi ile sanayiciye, turizme, eğitime ve yöre halkına büyük destek olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Rüzgar enerjisinde kurulu gücü 771 megavat olan GÜRİŞ Holding 2020'yer kadar bu alandaki kapasitesini 2 bin megavata çıkarmayı hedefliyor.