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Güneydoğu’nun elektriğine 400 milyon liralık yatırım

- Dicle EDAŞ Genel Müdürü Karagüzel: -"Güneydoğu'daki 2018 yatırımlarının ciddi kısmını kırsal kesime kaydırmaya başlayacağız"

29 Aralık 2017 Cuma 11:12
Güneydoğu’nun elektriğine 400 milyon liralık yatırım
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ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından Güneydoğu'da 1 milyon 700 bin müşteriye kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi verilebilmek için 2018 yılında 400 milyon liralık yatırım gerçekleştirileceği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Dicle EDAŞ'ın Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan hizmet bölgesinde, 2018 yatırımlarının ciddi kısmının kırsal kesime kaydırılmaya başlanacağı vurgulandı.

Bölgede 2013 özelleştirmesinin ardından toplamda 1 milyar 200 milyon liralık yatırımın hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, Dicle EDAŞ'ın teknolojiye yatırım yapan ve Ar-Ge merkezi kurma izni alan ilk elektrik dağıtım şirketi olduğu da hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, bölgede verdikleri mücadele sayesinde kaçak elektrik kullanımının sürekli azaldığını, israfa ve enerji istismarına karşı çabalarının süreceğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Güneydoğu'daki 2018 yatırımlarının ciddi kısmını kırsal kesime kaydırmaya başlayacağız. Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmeliği çerçevesinde yaptığımız yatırım planlamasına göre, 2018 yılında Güneydoğu’daki 6 ilde gerçekleştirilecek 400 milyon liralık yatırımda en büyük pay 95 milyon lira ile Şanlıurfa’ya ayrıldı. Şanlıurfa’yı, 75 milyon liralık yatırım ile Diyarbakır ve 70 milyonluk yatırım ile Mardin izleyecek. Toplam 160 milyon liralık yatırım da Batman, Siirt ve Şırnak’ta planlanan yeni yatırımlara ayrılacak.’’


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